Acredita Universidad 4 programas

Con la intención de seguir ofertando un servicio eficiente a sus alumnos, el Instituto de Diseño Arte y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (IADA-UACJ) celebró ayer la acreditación y reacreditación de los programas de licenciatura en Publicidad, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Diseño Industrial.“Esto es lo que les garantiza la calidad en la educación a los jóvenes que están pasando por dichos programas, una formación competitiva”, dijo David Ramírez Perea, secretario general de la UACJ.El evento se realizó en la Macro Aula 1 del Instituto de Ingeniería y Tecnología, en donde se indicó que esto ya es una constante en todos los programas de la máxima casa de estudios local.“La Universidad tiene una educación en la acreditación, fue una de las cuatro primeras universidades en el país que llegó al 100 por ciento de sus programas acreditados. Hemos dado aperturas a nuevos programas que aún no ha sido sujetos a evaluación, pero ya existe una política para darle seguimiento a ello”, señaló.Ramírez Perea explicó que en particular IADA cuenta con el 100 por ciento de sus programas acreditados ante los organismos externos, y en el caso de Publicidad, la acreditación representa un gran paso dado que es el primero en hacerlo dentro de la oferta académica específica del campus en Ciudad Universitaria.“Esto permite, por ejemplo, una movilidad de estudiantes. Muchas universidades sólo permitimos el intercambio entre universidades cuyos programas están acreditados. También se permite que tengan la opción a sistemas de becas para programas acreditados”, dijo.Marcela Castro Cantú, presidenta del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño A.C (Comaprod), informó que los cuatro programas de los que la UACJ recibió constancia por su calidad son parte de un conjunto de 63 acreditados ante Comaprod de un universo que rebasa los 600 a nivel nacional.Erick Sánchez, director de IADA, dijo que la acreditación de un programa no puede ser posible sin el trabajo colectivo que une esfuerzos de alumnos, docentes, unidades de apoyo académico, personal administrativo y docentes.“Para lograr la acreditación se recibió en el 2017 a un grupo de evaluadores de diferentes instituciones de educación superior acreditados ante Comaprod, quienes llevaron a cabo la revisión de instalaciones, laboratorios, entrevistas a alumnos, egresados, personal docente y empleadores”, indicó. (Karen Cano)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.