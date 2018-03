Penalizan fiestas 'rave'

Diputados locales aprobaron el pasado martes penalizar hasta con cuatro años de cárcel y multas económicas de los 100 a los mil días a quien organice fiestas “rave” en Chihuahua.La diputada Maribel Hernández Martínez, integrante de la Comisión Legislativa de Justica, expuso que las conocidas “fiestas raves” nacieron tras la restricción de los horarios de los espectáculos nocturnos, y éstas se distinguen por realizarse en lugares abandonados, campos vacíos o casas particulares.La reforma que se adiciona al artículo 181 del Código Penal del Estado pretende sancionar a quienes organicen eventos en donde se esté comerciando con narcóticos y bebidas alcohólicas, y que éstos sean consumidos por menores de 18 años, expuso la legisladora.Pedro Torres Estrada, el único diputado local que votó en contra de esta iniciativa aprobada el pasado martes en sesión ordinaria, dijo que era un error criminalizar las “fiestas rave”, sin precisar primero una definición exacta de lo que es una fiesta “rave”, ya que dieron por hecho que son eventos creados para consumir drogas.“A cualquiera que organice una fiesta lo pueden arrestar pues no hay criterios al no ser definido el término de fiesta “rave”. Está muy mal esta propuesta”, consideró el legislador.De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en lo que va de la presente administración municipal los agentes han resguardado a mil 45 menores de los 13 a los 17 años, quienes fueron sorprendidos en fiestas “escandalosas”.Una de estas fiestas fue la organizada por una mujer que para celebrar su cumpleaños número 18 y convocó a sus amistades a través de las redes sociales y dejó a criterio de sus invitados llevar las bebidas alcohólicas, informó el pasado domingo 28 de enero la SSPM por medio de un comunicado de prensa.Los oficiales resguardaron a 90 menores en supuesto estado de ebriedad, así como a 20 adultos en fiesta tipo ‘rave’, según dio a conocer la corporación.Los vecinos de la colonia Lucio Cabañas denunciaron al número de emergencia 911 una fiesta escandalosa en una vivienda en las avenidas Ejercito Nacional y Francisco Villareal Torres.“Ingerir bebidas alcohólicas e incluso sustancias tóxicas en la vía pública son faltas administrativas, no delitos, si lo que buscan es sancionar el comercio de drogas es otra la vía.Aquí lo que se observa es que criminalizan la fiestas ‘rave’ y un policía o los inspectores no van a tener claro qué es una fiesta ‘rave’ y una fiesta familiar”, insistió el legislador que se opuso a la reforma.“Si organizas una fiesta, cómo controlas que los invitados no consuman droga. El consumo de drogas en la vía pública es una falta administrativa, lo mismo que el consumo de bebidas alcohólicas y el dueño de la casa corre el riesgo de pasar hasta cuatro años de cárcel, es ilógico”, precisó Torres Estrada.El término ‘rave’ no forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE).Se trata, sin embargo, de un concepto de uso frecuente para referirse a fiestas de música electrónica en las que se puede consumir alcohol y drogas.Más allá de lo estrictamente musical, hay diversos fenómenos y conductas que suelen asociarse a las ‘raves’, como las fiestas ‘escandalozas’que atiende la Policía Municipal.

