El ofrecimiento de un sueldo 46 por ciento mayor fue insuficiente para atraer a los médicos que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) necesita en esta frontera.En la feria de la Ciudad de México se contrataron 75 nuevos médicos, cantidad que representa apenas el 68 por ciento de la meta de 109 doctores, informó Víctor Manuel Rivera Villarreal, secretario del Interior y Propaganda de la Sección 8 del Sindicato del Instituto.Por otro año más el IMSS no logró cubrir en ese evento las vacantes que ofertaba.Representantes del sector médico coincidieron en que la violencia es aún el factor principal que ahuyenta a los colegas, además de la falta de equipo para operar en las clínicas.“Estas contrataciones nos ayudarán a ir disminuyendo el déficit. No nos van a solucionar en su totalidad la falta de médicos, pero sí es una gran ayuda”, dijo Rivera Villarreal.Detalló que de los 109 médicos que se contrataron en la feria de la Ciudad de México, 24 son familiares y 51 de otras ramas de la medicina.Las especialidades con las que cuentan estos doctores son alergología, audiología, geriatría, ginecología, nefrología, neurocirugía, radiodiagnóstico, medicina de urgencias, salud en el trabajo, terapia intensiva, neonatología, pediatría y anestesiología, dio a conocer.En el estado, el número de contratos definitivos, no definitivos y de sustitución suma 187, de los cuales 68 son médicos familiares y 119 de otras especialidades.Entre el 1 y el 8 de marzo, representantes del Sindicato y de la Delegación Chihuahua del Seguro Social estuvieron en la Ciudad de México con el fin de participar en las jornadas de reclutamiento de médicos.Se trata de un evento donde se reunieron todos los egresados de las diferentes residencias médicas que culminaron en esta primera mitad del año.Factores como la inseguridad en esta ciudad, la falta de equipo médico moderno y la no atención oportuna de la problemática, son algunos de los factores por lo que aún persiste el déficit de doctores en el IMSS, principalmente especialistas, coincidieron representantes del sector salud.El vicepresidente de Salud de la Canaco, Lorenzo Soberanes Maya, indicó que “una de las cortinas de humo que ponen muy insistentemente es la cuestión de la inseguridad que pesa más que el sobresueldo.Agregó que otro de los factores es la falta de equipo en los hospitales y clínicas.“Resulta que los hospitales no cuentan con el equipo con el que están acostumbrados a trabajar o con el cual deberían de trabajar. ¿Usted cree que aceptarán venir a trabajar con esas condiciones?”, expresó.Dijo que el equipamiento de los tres hospitales del IMSS e incluso de los privados en la ciudad no es el adecuado ya que no reúne las características para poder decir que son hospitales de tercer nivel.Mencionó que también está la problemática de que los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no están saliendo debidamente preparados para que aprueben el examen para hacerse especialistas e incluso señaló que el lugar de clasificación a nivel nacional pasó del lugar 30 al 70.Leticia Chavarría Villa, integrante del Comité Médico Ciudadano, señaló que además de la violencia, el mismo IMSS es culpable del déficit.Indicó que el Instituto dejó crecer el problema porque no estuvo contratando a la cantidad de médicos conforme fue siendo necesario.“A los médicos que se les pudo dar la base en su momento pero no se hizo y se dejó crecer el problema, ya que es complicado traer a todos los médicos que les hace falta, principalmente los médicos especialistas como cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogos, ortopedistas, cirujanos plástica reconstructiva”, expresó.Agregó que la atención a los derechohabientes es deficiente e incluso no se ha logrado el objetivo de tener un hospital de tercer nivel en el IMSS. (F. Aguilar/ S. Castro/ El Diario)