Bloquea burocracia federal fondos en zonas marginales

Un 60 por ciento de la población que vive en colonias marginadas no puede acceder a apoyos sociales del Gobierno federal, debido a que las áreas que habitan no están calificadas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), expuso la regidora Rosario Valadez Aldana.Por ello, este día en sesión de Cabildo presentará un punto de acuerdo para crear la Dirección de Estadística y Planeación Social, que depende de la Dirección General de Desarrollo Social.La edil explicó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene identificadas aquí 102 colonias como ZAP, que son las lugares con mayor marginación en la ciudad, y son los habitantes de esos sectores los que pueden acceder a programas de apoyo, exclusivos para esos puntos.Sin embargo, dijo que hay colonias como por ejemplo, la Francisco I. Madero, que unas cuadras están contempladas como prioritarias y otras no, a pesar de que en todo el sector existen las mismas condiciones.Aseguró que un 60 por ciento de la población con carencias no puede recibir apoyos de Sedesol porque no viven en áreas mencionadas.“Hay recursos que se bajan, que vienen totalmente etiquetados para las Zonas de Alta Prioridad, y lamentablemente hay en algunas colonias donde están separados por una calle, y de un lado es ZAP y de otro no, y del que no hay más necesidades que del otro”, expuso.Aseguró que por ejemplo, la Dirección de Desarrollo Social tiene mil 800 solicitudes de cuartos rosas o independientes y sólo 600 se aprobaron, porque en el resto, los ciudadanos no viven en sector de alta prioridad.Valadez explicó que la Federación es la que califica y determina las ZAP, y con esta nueva dependencia municipal se crearían bases de datos y estadísticas necesarias para demostrar a la Sedesol que se pueden ampliar.