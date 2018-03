Varios hombres ingresaron la madrugada de ayer al módulo de Recaudación de Rentas, ubicado en una plaza del bulevar Zaragoza y la avenida Óscar Flores Sánchez, con la intención de sustraer dinero de la caja fuerte, equipo de cómputo y matrículas de circulación, pero no lograron su objetivo, informó el fiscal del Distrito Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López.Pese a ello, la irrupción, dejó daños por 50 mil pesos porque forzaron las puertas, cortaron el cableado y desmontaron la caja fuerte que en esos momentos estaba vacía, detalló el recaudador de Rentas, Sergio Nevárez Rodríguez.Señaló que no hubo sustracción de placas ni otros documentos como indicaban versiones que surgieron inicialmente, sólo los daños.El allanamiento a las instalaciones estatales fue reportado al 911 a las 07:40 horas, cuando el guardia de seguridad detectó que personas desconocidas habían cortado la cadena de la puerta principal y que la caja fuerte la dejaron en un “diablito”, lista para llevársela, pero no lograron su objetivo.La encargada del módulo dio aviso al recaudador de Rentas, Sergio Nevárez y éste a la vez informó de la situación a la Fiscalía General del Estado (FGE).Nevárez indicó que se reforzará el sistema de vigilancia para que los contribuyentes puedan hacer el pago de trámites con tranquilidad y seguridad.“Tenemos policías encubiertos y no encubiertos, hay cámaras en todos los módulos, no estamos dejando nada de valor en cajas. No puedo evitar que alguien crea que puede cometer un delito, pero sí voy a ser muy contundente en que no lo vamos a permitir”, agregó.El recaudador recalcó que se pondrá toda la fuerza en términos de experiencia, videos y pruebas para que las personas que cometieron el intento de robo sean consignadas ante la autoridad correspondiente.Por este incidente, el servicio a los usuarios se suspendió ayer, pero hoy se espera sea reanudado tras las reparaciones a puertas y red interna.Este es el segundo atraco que se registra contra instalaciones de Recaudación de Rentas en Juárez, pese a que la seguridad de los edificios está a cargo del personal de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), según dijo el comisionado Óscar Alberto Aparicio Avendaño.El jefe policiaco dijo que se reforzaría la seguridad de los edificios públicos de Gobierno del Estado el 31 de enero cuando fue registrado el primer robo contra la sucursal ubicada en el centro comercial El Paseo, situado en la avenida López Mateos y el bulevar Óscar Flores.En ese caso el daño a las arcas estatales ascendió a 212 mil 763 pesos de lo que se recaudó durante la mañana.En esta ocasión los agentes municipales y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como los peritos especializados, llegaron al lugar para levantar huellas y las evidencias de la escena del delito.“Se tuvo el reporte, ya ha acudido el personal de la Agencia Estatal de Investigación a realizar las primeras investigaciones, como parte del protocolo se han obtenido los videos del lugar y se están declarando a algunas personas”, dijo el fiscal Nava López.Agregó que con los datos recabados hay amplias posibilidades es establecer la identidad de las personas que cometieron este delito.“Se está investigando en los antecedentes que se tienen en la AEI de las personas que han llevado a cabo estos robos con este móvil, en las próximas horas podremos establecer cuantas personas ingresaron al lugar”, dijo el fiscal.Tras el robo en grado de tentativa fue interpuesta la formal denuncia formal ante el Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Robo, agregó el abogado. (L. Sosa / J. Olivas / El Diario)

