‘No saben cómo le estoy

haciendo con la niña’De pie frente a la tumba de su hija, Guadalupe no titubea y profiere palabras duras, llenas de una ira que ha ido acumulando en los últimos dos años.La escena exhibe a una madre molesta y afligida por tener que ir a visitar a su retoño a un cementerio en vez de gozar de su compañía en casa.A 24 meses de la muerte de Yesenia Pineda Tafoya, de 19 años, presunta víctima de dos malas prácticas médicas en la Secretaría de Salud, ella no encuentra consuelo.“Ha pasado un año y no ha cumplido las promesas que él (el gobernador Javier Corral) hizo de ir a la casa a ver qué se ofrecía, qué se necesitaba, a ver cómo le estoy haciendo con la niña (la hija de Yesenia). Se quedaron en el aire sus palabras”, lamenta.Con la certeza de que a su hija la mató la omisión de un médico, Guadalupe no pide justicia, la exige al no percibir ningún avance en la investigación judicial que autoridades estatales y federales mantienen en curso.Ella se queja de que los gobiernos, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y todas las instituciones envueltas en el caso la han abandonado. En ese tono, reclama al gobernador Javier Corral Jurado que la escuche en su calidad de máximo responsable de las instituciones estatales y por tanto de la Secretaría de Salud.El caso de Yesenia Pineda Tafoya se remonta a 2015, cuando, tras dar a luz a su bebé, la mujer de entonces 19 años sufrió una serie de problemas que culminaron en su muerte menos de un año más tarde.De acuerdo con la información que en su momento fluyó a partir de la familia y las autoridades, un médico le cosió a Yesenia el recto con la vagina, lo que derivó en una infección mortal.En 2016, la Secretaría de Salud informó en un comunicado que la mujer ingresó al Hospital de la Mujer el 27 de marzo de 2015, donde tuvo un parto natural.Durante el alumbramiento, dio a conocer la Secretaría, la paciente tuvo un desgarro que fue suturado satisfactoriamente.Tras ser dada de alta, después de sufrir dolores y otros síntomas, Yesenia volvió a ser internada en el hospital, donde le fue detectada una comunicación recto-vaginal.Después de una cirugía denominada colostomía, la herida que ya presentaba se volvió a romper, lo que provocó que desechos se derramaran en su cavidad abdominal, hecho atribuido por la autoridad a que sus tejidos no se unieron ya que ella sufría de leucopenia, una disminución de leucocitos en la sangre.A partir de la polémica, agrupaciones de médicos lamentaron el fallecimiento y pidieron a la opinión pública no satanizar la labor de estos profesionales de la salud, así como evitar utilizar indiscriminadamente las palabras “negligencia médica”.Hoy, informa Tafoya, el caso está en manos de la CNDH, dependencia a la que le fue entregada toda la información de parte de una organización que asesora a la familia.“No voy a parar hasta que termine todo esto”, asegura la madre. “Ellos dicen en tono de burla que los médicos no pisan cárcel. Mi hija está muerta y siguen cubriéndolos. Ya pasó lo de mi hija. Se iban a hacer muchas cosas y sin embargo no se hizo nada”. (Fernando Aguilar/El Diario)