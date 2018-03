Abren proceso penal a acusado de estrangular a su pareja

En una audiencia privada, el hombre que presuntamente asesinó a su concubina fue vinculado a proceso penal.La jueza provisional Lizbeth Carmen Marbella Morales Barraza ordenó a los elementos de la Policía Procesal que impidiera la entrada de los reporteros a la sala donde se llevaba a cabo la audiencia en contra de Daniel Armendáriz Baca, acusado por la Fiscalía de Género de haber asfixiado con sus manos a su concubina Gabriela Guadalupe Morales Aroña, así como de meterla a una carriola e irla a tirar a un lote baldío.El Tribunal informó que la abogada defensora de Armendáriz, Marisela Sáenz, le expuso que los datos ventilados en una audiencia pública llevada a cabo el sábado pasado pusieron en peligro a su representado y pidió que la diligencia, que estaba iniciando ayer en la tercera sala, se realizada a puerta cerrada.La jueza admitió la petición y prohibió la entrada a reporteros de tres medios de comunicación.El cadáver de la víctima fue hallado el pasado 7 de marzo a las 18:07 horas en un hoyo abierto en un predio ubicado en la calle Mar de la Plata de la colonia Arecas, a espaldas de la casa donde la mujer fue asesinada.Bajo el registro 382/2018/37, el cuerpo fue ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) donde se determinó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación.En el mismo terreno se halló la cobija azul y la pala con mango de madera que Armendáriz Baca describió haber utilizado, en la declaración que rindió ante el Ministerio Público (MP).Armendáriz narró que mató a Gabriela Guadalupe porque ella le dijo que se iba a ir junto con sus hijos, luego de que ella intentó tener relaciones sexuales con él pero Daniel no aceptó por problemas con la ciática.El ahora detenido indicó que primero asfixió a su mujer, luego la arrastró hasta un bote con agua que estaba abajo del zinc, para sumergirle la cabeza. Al ver que no se sostenía tomó el cable de una computadora y de un extremo lo amarró al cuello de la víctima y del otro al bote para volver a meterla al agua y ahí la dejó de 10 a 20 minutos.‘Así duré pensando, entonces metí la carriola que estaba en el patio y la hice que cupiera a huevo, la doblé a la mitad, ya cuando estaba asegurada y que no se caía de la carriola, del patio tomé una sábana color azul y una pala, envolví la carriola con la sábana, no se veía nada y me dirigí hacía un lote baldío’, declaró.Fue precisamente Daniel Armendáriz quien reportó a los padres y hermanos de Gabriela que ella había salido a comprar un tinte y no había regresado a la casa conyugal, ubicada en la calle Pradera de Tulipán del fraccionamiento Arecas I.Al rendir declaración ante el MP el hermano de la víctima, Francisco Javier Morales Aroña, dijo que la tarde del 4 de marzo le avisaron que Gabriela estaba ilocalizable, por lo que empezó a buscarla y al ir a la casa de su hermana vio a Daniel Armendáriz muy nervioso, sucio como si hubiera limpiado el patio de la casa y ante su presencia empezó a llorar y temblaba.La mamá de Gabriela también declaró que Daniel es muy enojón y explosivo y tenía conocimiento que su hija era víctima de violencia familiar por parte de él, pues en una ocasión supo que Armendáriz la sacó a jalones de un lugar, le dio una mordida arriba de un pecho y la insultó.De acuerdo con datos oficiales, Armendáriz fue vinculado a proceso penal por homicidio agravado y calificado y la jueza autorizó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

