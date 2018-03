El Centro Antirrábico local es incapaz de atender la sobrepoblación de perros y gatos que viven en las calles de la ciudad en virtud de que sólo tiene la tercera parte de las unidades móviles necesarias para esta tarea.Ramón Murrieta González, director de la Jurisdicción Sanitaria II, entidad de la que depende esa infraestructura, explicó que cinco vehículos absorben toda la carga de trabajo que hay, pero son necesarios al menos 14.“El Centro Antirrábico no puede ahorita dedicarse a recoger animales que anden en la calle”, afirmó. “No tenemos unidades para hacerlo. Vamos sobre demanda. Si alguien nos solicita, vamos y levantamos a perros agresores, sobre todo”.De acuerdo con Murrieta González, aun cuando por el momento la Secretaría de Salud no cuenta con planes para ello, la gran extensión de la mancha urbana de Juárez hace necesario cuando menos otro centro.El director de la Jurisdicción Sanitaria II dio a conocer que autoridades de Salud en el nivel central trabajan en un proyecto para ampliar el número de vehículos del Centro Antirrábico en Juárez, pero, afirmó, hasta ahora no hay nada concreto.Este panorama sucede mientras la Secretaría de Salud del Estado mantiene activa la Primera Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, que finalizará mañana.En el primer día, 8 mil 801 perros y 346 gatos fueron inmunizados con esta dosis, dio a conocer la dependencia.La meta que las autoridades se han trazado son 116 mil dosis en la Jurisdicción Sanitaria II, donde desde el lunes se instalan 80 puestos fijos cada día.Esta campaña inició en el norponiente de la mancha urbana de Juárez, pues es ese sector el que, de acuerdo con especialistas del Sector Salud, presenta un mayor problema de perros y gatos que viven y deambulan en las calles y espacios públicos.Las autoridades sanitarias estiman que ocho o nueve de cada 10 mascotas que son recogidas por el Centro Antirrábico pertenecen a dueños que deliberadamente decidieron deshacerse de ellas u omitieron sus cuidados de tal forma que terminaron fuera de los hogares. (Fernando Aguilar / El Diario)Se estima que8 o 9 de cada10 mascotasrecogidas fueron abandonadas por sus dueños

