Paraliza falsa bomba los juzgados civiles

Cientos de personas, entre burócratas y usuarios, fueron evacuadas de edificios gubernamentales, debido a una amenaza de bomba que se recibió ayer a través de una llamada anónima alrededor de las 9:30 de la mañana.La advertencia era dirigida a los Juzgados Civiles y Familiares, en el sentido de que explotaría la supuesta bomba.Momentos después del reporte, el titular de Protección Civil Estatal en esta frontera, Bulmaro Márquez, confirmó que se recibió la amenaza y determinaron retirar al personal, evacuar el edificio y llamar a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).La situación no sólo provocó desconcierto y temor entre los presentes, sino que además frustró los trámites de cientos de personas que se encontraban en esos momentos en las oficinas, ubicadas en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos.“Yo venía a meter unos papeles a los juzgados pero hay amenaza de bomba. Tuve que pedir permiso en el trabajo, pero mejor ya me voy porque aquí se van a estar todo el día”, dijo uno de los usuarios antes de retirarse.El edificio administrativo contiguo, donde está la oficina de Transporte y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también fue evacuado por los bomberos, lo mismo pasó en la Fiscalía.El acceso al estacionamiento fue cerrado, por lo que algunas personas que iban en sus vehículos no tuvieron más remedio que esperar a que terminara la revisión para poder retirarse.Una hora después del desalojo, se ordenó que la gente se congregara en el área de Conciliación y Arbitraje para evitar cualquier riesgo. El operativo de seguridad requirió unas 2 horas con 20 minutos.Personal militar apoyado con binomios caninos y equipo especial antibombas, revisó todas las oficinas.“No se encontró ningún artefacto o alguna situación de riesgo para los empleados y contribuyentes”, dijo Bulmaro Márquez, jefe de la Unidad Estatal de Protección Civil.El fiscal del Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López, dijo por su parte que este tipo de llamadas falsas solamente afectan la labor que se desarrolla en las dependencias. (Con información de Daniel Domínguez / Karen Cano / El Diario)

