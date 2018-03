'Hartazgo social detona pleitos entre usuarios'

Mientras usuarios llevan formados más de 40 minutos en la fila más rápida del puente “Libre” para cruzar a El Paso, a la altura de las banderas de El Chamizal un auto Chevy color oscuro con placas de Texas intenta meterse a la línea, aprovechando el descuido de un conductor formado.El acto genera enseguida incomodidad de los demás que están en la espera y muchos tocan el claxon.Esa es una situación que se vive a diario en los cruces internacionales de esta frontera y que originan encuentros que incluso han llegado a agresiones físicas y verbales, como se apreció en un video difundido el lunes, en el que una mujer golpea con un bate la carrocería de una camioneta en el puente Paso del Norte.Para especialistas en comportamiento humano, el hartazgo social y sus múltiples manifestaciones se hacen presentes en las líneas de los puentes. Las últimas agresiones dentro de estos espacios evidencian ese cansancio, dijo la socióloga juarense Karla Gallardo.“En una sociedad donde poco puedes hacer sobre la corrupción, el nepotismo, la desigualdad y la burocracia. Detalles como el que alguien se te meta en una fila en la cual has invertido tu tiempo es un detonante”, expuso.Expresó que ante las desventajas, abusos y arbitrariedades no solo del sistema, sino también de la sociedad, se provocan este tipo de situaciones.Para usuarios y vendedores ambulantes en los puentes internacionales es el “pan de todos los días” ver enfrentamientos de todo tipo en la línea entre quienes se meten y quienes lo repudian.Las redes sociales ofrecen un panorama que siempre ha existido, pero que antes no se veía porque no se exponía esa problemática, indicaron.“Llevo una hr y media aquí en el puente libre. Para que lleguen los abusones y se metas así nomas y si no los dejan meter te gritan cosas y hasta te tirar dedo (sic)”, escribió ayer en la tarde Laura Nieto, una usuaria del grupo Reporte de Puentes en Facebook.“Todos los días es lo mismo, desde aquí vemos cómo la gente intenta meterse a la línea y los que llevan mucho tiempo esperando no lo consideran justo y no los dejan que se metan. A cada rato hay choques por lo mismo”, dice un comerciante que se coloca todos los días frente a las “banderas” de El Chamizal.Un video subido el lunes a ese grupo muestra a una mujer golpeando con un bate de beisbol la carrocería de una camioneta con placas de Texas y le quiebra uno de los faros traseros.En los comentarios de la publicación, hay quienes apoyan la actitud de la mujer y otros que la reprueban.La Policía Federal (PF), corporación que tiene jurisdicción en los puentes internacionales, refirió que no hay un registro de los altercados que se registran en esa zona, pero cuando intervienen solamente lo hacen para conminar a los fronterizos a que se comporten.El comisario de la PF, Enrique Salinas, mencionó que generalmente sólo hacen apercibimientos, pues mientras no haya denuncias formales no pueden ir más allá de cada caso.En cuanto a los hechos de Tránsito, que son cuando hay choques, los ajustadores de seguros deben llegar a un acuerdo, pero los accidentes por alcance son pocos, refirió.Son los daños colaterales de la violencia, opinan también los usuarios.Según muestran fotografías en la versión digital de El Diario, la mayoría de las personas que se meten en la fila, como lo denuncian también otros fronterizos, llevan placas texanas en sus autos.El Diario observó en más de tres ocasiones cómo paseños trataban de incorporarse a la línea sin tomar el retorno en avenida Lincoln.“Neta q no mames en q nos estamos convirtiendo antes los puentes trankis sin pedos ahora ay de todo madrasos batasos robos que nos espera despues balasos filerasos a donde vamos a parar” (sic), comentó un cibernauta en el grupo Reporte de Puentes.