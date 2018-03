Migran bares al sur de la ciudad

Una revisión al padrón de bares y cantinas, detectó una migración de bares hacia la zona sur de la ciudad a corredores como la avenida de las Torres y Óscar Flores, mientras que sectores como el Centro Histórico de la ciudad fueron de más a menos y en algunos como la avenida Lincoln, casi desaparecieron, señaló el jefe del Departamento de Gobernación Zona Norte, Ignacio Castro Velázquez.En este último se puede ubicar un par funcionando, mientras que en las Torres y Óscar Flores ya hay 45 establecimientos que expenden bebidas alcohólicas funcionando.En el caso de la Gómez Morín, otro de los sectores saturados, se mantiene una revisión a licencias para despresurizar la zona ya que nada más en un área de 300 metros entre el puente Rotario y la calle del Trigal hay 25 bares, dijo el funcionario.Señaló que se les ofreció como alternativa a algunos instalarse en la avenida Lincoln, pero la rechazaron por considerarla insegura.Sin embargo, dos de los establecimientos conminados a reubicarse, decidieron dejar de vender alcohol y dedicarse únicamente al ramo restaurantero, mientras que otros dos se reubicarán a otros sectores de la ciudad, refirió.Castro Velázquez indicó que el problema en el corredor Gómez Morín, se generó en los últimos años por la autorización de un excedente de licencias a establecimientos donde se ofertan bebidas alcohólicas.“Es imposible que en una plaza comercial existan ocho negocios de restaurant bar, es por eso que estamos trabajado para poder reubicar a los establecimientos en otro lugar”, apuntó.El comportamiento de los negocios que expenden bebidas alcohólicas en al menos 5 años, fue detectado durante el operativo de cotejo y depuración de licencias de alcohol que se tienen en el padrón de la dependencia.En este proceso de revisión se someterá a más de 3 mil 200 establecimientos ubicados en diferentes sectores en la ciudad, de los que se estima que al menos unos 300 ya no están operando.“Conforme estamos avanzando en los distritos se está depurando el padrón. En el registro hay negocios que desaparecieron o no siguen ubicados donde mismo, básicamente tiendas de abarrotes. Hay un equivalente en todos los distritos de 300 establecimientos que ya no existen”, añadió.

