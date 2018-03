Exigen etnias vida digna en la frontera

Asentados en colonias populares, donde viven en condiciones de hacinamiento y pobreza, unos 18 mil integrantes de diferentes etnias se han agrupado en la Red de Pueblos Indígenas de Juárez, para pugnar por mejores y mayores espacios donde puedan establecer sus hogares y negocios.“Vienen del sur en busca de mejores oportunidades, al llegar acá se quedan en casas de compañeros. Muchas veces hay hasta cinco familias viviendo en un solo terreno, que por decir el más grande, mide unos 10 por 20 metros”, dijo José Luis Cruz González, representante de la etnia mazahua.Ellos estiman que el número de indígenas que actualmente viven en la ciudad, es de casi 18 mil. Se asientan en diferentes colonias como la Plutarco Elías Calles, Siglo XXI, Kilómetro 30, Granjas de Santa Elena, Rancho Anapra, María Martínez, Riberas del Bravo, Senderos de San Isidro, Las Torres, México 68 y otras.“Es necesario que la gente sepa que son diferentes etnias, pues debido a que los rarámuris no se quitan su vestimenta, la gente puede pensar que sólo ellos están aquí, pero no es verdad”, dijo Rosalinda Guadalajara, representante de ese grupo.Se trata de mazahuas, rarámuris, zapotecos, chinantecos, nahuas, mixtecos, purépechas, huicholes, otomíes, cuicatecos y popolucas, informaron.“Mañana nos reuniremos con el presidente Cabada y después buscaremos una reunión con el gobernador. Queremos que escuchen los problemas de nuestras comunidad”, dijo Cruz González.Afirmó que si bien han recibido apoyo de muchas organizaciones civiles a lo largo de los últimos años, y se ha logrado avances en materia de educación para sus hijos, no existe la certeza de un respaldo constante por parte de las dependencias gubernamentales.“No estamos pidiendo favores, estamos pidiendo lo que por derecho deberían garantizarnos, como a cualquier otro ciudadano”, dijo Guadalajara.Eusebio Toribio, chinanteco, dijo que la mayoría de los que vienen lo hacen para trabajar en la industria maquiladora, pero al llegar y no tener estudios aspiran a vender sus artesanías y productos, por lo que les gustaría tener un espacio asignado.“Por largo tiempo hemos estados ocultos muchos de los habitantes de Juárez, los ciudadanos no saben que aquí hay un buen grupo de indígenas que viene de diferentes partes de la República. Ya era tiempo que las comunidades indígenas lucháramos juntos por nuestros derechos”, dijo. (Karen Cano / El Diario)

