Es funcionario estatal y maestro a la vez

Un funcionario de la Secretaría de Educación y Deporte es además maestro de Tiempo Completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Se trata de Miguel Ángel Valdez García, quien desde inicio de la actual administración fue nombrado subsecretario de Educación Media Superior.A solicitud expresa de una explicación acerca del trabajo docente que éste realiza en la Universidad, se informó por parte del Departamento de Comunicación de la máxima casa de estudios local que Valdez fue contratado mediante concurso como Profesor de Tiempo Completo (PTC) desde el 6 de noviembre de 2017.También se indicó que su área de especialización es la Innovación y Tecnología Educativa, fundamentales para la consecución de las rutas que se han proyectado para la Universidad.“Al Dr. Valdez se le contrató como investigador durante el semestre enero-junio de 2018 y está adscrito al área de Educación en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Para el próximo semestre, agosto-diciembre de 2018, se le asignarán horas clase”, se informó.Es decir, que actualmente no cuenta con grupos asignados para darles clase y que su trabajo de investigación lo realiza en diferentes horarios.La información referente a la contratación, capacidad y preparación del mismo fue entregada por Ángel Gómez, director general de Planeación de la UACJ.Este medio contactó a Valdez García para cuestionarle si los horarios que utiliza como docente investigador no están en conflicto con su función pública.El subsecretario dijo que se encontraba en una reunión regional, en el estado de Sonora, en donde se estaban tratando temas relacionados a la estrategia la Escuela al Centro, por lo que más tarde daría su postura.No obstante, hasta el cierre de esta edición, el profesor no rindió declaración alguna.Archivos periodísticos indican que Valdez García es maestro normalista, con experiencia docente frente a grupo y en la dirección de instituciones de todos los niveles educativos a lo largo de 30 años, donde destaca su cargo al frente de la Universidad La Salle.Cuenta con licenciaturas en Ciencias de la Educación y de Educación con Especialidad de Literatura.Además es Doctor en Innovación Educativa y cuenta con Maestría en Desarrollo de la Inteligencia, otorgados por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey.Mientras que la Subsecretaría de Educación Media Superior fue una de las novedades que crearon en la actual administración, pues anteriormente no existía.

comentarios

