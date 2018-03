Detienen a tres por doble homicidio

Policías municipales informaron del arresto de Héctor I. C., de 28 años; Adrián R. C. de 22 y a Reyes H. F. de 23, quienes serán investigados por el Ministerio Público por su presunta participación en un doble asesinato registrado el pasado lunes, en una plaza comercial del fraccionamiento Parajes del Sol.La detención de los tres hombres fue realizada inicialmente por el delito de posesión simple de mariguana, cocaína y resistencia a particulares, informó Arturo Sandoval Figón, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Los radiopatrulleros escucharon detonaciones por arma de fuego en el centro comercial ubicado en el cruce de las calles Ramón Rayón y Margarito Herrera, donde encontraron a un hombre sin vida en el interior de un vehículo de la marca Toyota Yaris, color rojo.La segunda víctima fue localizada sobre el pavimento del estacionamiento del complejo comercial, agregó el portavoz.Los testigos describieron a los presuntos responsables ante los primeros respondientes, por lo que los agentes capturaron a Reyes H. F. de 23 años, en el cruce de las calles Santa Clotilde y Santa Mónica, del fraccionamiento Santa Mónica.Esta persona tenía en su poder 12 dosis de cocaína.Reyes H. F., aportó información valiosa para lograr la detención de sus dos cómplices, a quienes identificó como Héctor y Adrián, así mismo los responsabilizó de haber disparado contra los occisos y conducir un vehículo compacto, respectivamente, dijo el vocero.Héctor I. C. de 28 años y Adrián R. C. de 22 años, fueron interceptados en el cruce de las calles Mijes y Xochimilcas, en la colonia Los Aztecas, por los delitos de resistencia y desobediencia de particulares y contra la salud, ya que el primero de ellos tenía en su poder 72.3 gramos de marihuana.Mientras que su acompañante una bolsa con el mismo enervante con un peso de 43.13 gramos.Según informó el vocero, ambos hombres identificaron a Reyes H. F., como su cómplice y la persona que “puso” a las víctimas, ya que se encontraba con ellos.Los agentes no aseguraron armas de fuego o el vehículo descrito por los supuestos testigos de los hechos; como elementos de prueba para realizar las detenciones solo contaron con las declaraciones que las tres personas hicieron sin la presencia de su abogado defensor.El vocero de la SSPM dijo que aunque no se aseguró ningún arma de fuego ni vehículos, será el Ministerio Público el que se encargue de investigar la presunta participación de los detenidos en el doble homicidio, así como de localizar las armas y automóviles utilizados.

