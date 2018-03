Llaman a ser tolerantes en los puentes internacionales

Luego de que se difundió un incidente violento en los puentes internacionales, el subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega señaló que “no somos eso en Juárez”.En el mismo sentido se manifestó el alcalde Armando Cabada, quien pidió a los ciudadanos ser tolerantes cuando el tiempo de espera es largo en los puentes.Galindo indicó que buscará coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno y la Aduana con cuyo titular se reunió ayer, para prevenir y atender la violencia que se viene presentando entre usuarios de cruces internacionales.“En efecto vimos unas imágenes muy lamentables porque en Juárez no somos eso, en Juárez somos gente respetuosa que no dirimimos nuestras diferencias de esa manera y menos tratándose de damas”, dijo.Galindo Noriega llamó a los usuarios de los puentes internacionales a ser más tolerantes y evitar enfrascarse en riñas y otras conductas antisociales.Expresó que habrá intervención de las autoridades para imponer el orden.“Nosotros creemos que si la autoridad tiene que estar más atenta a como se forman las filas en los puentes porque luego el que algunos se metan puede molestar a los demás, obviamente la respuesta no puede ser nunca molesta”, agregó.Las imágenes del incidente ya dieron la vuelta al mundo, lamentó el funcionario.“Veremos cómo nos podemos coordinar entre las autoridades locales y federales para evitar estas imágenes que otra vez hablan mal de nosotros”, enfatizó.Por su parte, el alcalde pidió a los juarenses tolerancia. “Hay que tener tolerancia y evitar el abuso provocado por quienes pretenden adelantarse a la fila”, mencionó.“Todos debemos respetar el tiempo de los demás y ser cuidados en cuanto a eso”, manifestó.Dijo que los cruces internacionales son zona federal, y el Municipio interviene únicamente cuando se solicita.“Hemos observado esta semana largas filas en los puentes y esto genera desesperación pero hay que tener tolerancia”, declaró.Por presuntamente habérsele metido a la fila y en el acto chocarla, una mujer arremetió a batazos contra la camioneta de otra guiadora en el puente internacional Paso del Norte.El video fue difundido en redes sociales por uno de los espectadores que también esperaba cruzar a Estados Unidos en la fila.Usuarios de las redes comentaron en la publicación que eso pasaba porque “los guiadores se meten a la brava en la línea”, lo que ha provocado choques y problemas entre conductores.Este incidente se suma a varios más que se hicieron virales recientemente. (Con información de Araly Castañón / El Diario)

