Retrasos administrativos en la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Hacienda (SHCP) a nivel federal tienen paralizadas obras de reposición de colectores a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en esta ciudad.El jefe de Distrito de Riego 009 de la subdelegación de la Conagua en Juárez, Ricardo Valdés Morales, indicó que el problema con la ministración de los recursos afectó un frente de obra en la calle Durango, en la colonia Morelos II.En esa arteria, vecinos y comerciantes del sector protestaron la semana pasada por la lentitud de las obras, misma que comenzó a ocasionarles pérdidas económicas debido a la complicación originada al tráfico local.Los trabajos en ese frente los realiza la empresa Anuncios Unipolares S.A. de C.V. contratada por la Conagua, y repara un colector de 983.8 metros lineales, de los que en tres meses apenas se han avanzado 270 metros, informó Valdés Morales.Los quejosos dijeron entonces que la compañía no tenía dinero ni para mover la maquinaria.El funcionario no detalló la partida presupuestal que mantiene congelada la Federación, pero se trata de recursos que provienen del Fondo de Desastres Nacionales (Fonden) asignados desde hace tres años, en 2015, a esta frontera.Otra obra que debió arrancar hace tres meses pero sigue en pausa se encuentra es el colector Francisco Sarabia, que atraviesa el Viaducto Díaz Ordaz.“Las obras no van a iniciar hasta en tanto no se cuente con la totalidad del material en el sitio”, expuso Morales, quien precisó que ante la falta del depósito del dinero, no se ha comprado ni el material para arrancar la obra.El problema es meramente administrativo pero todavía no se sabe cuándo pueda solucionarse, mencionó.De ocho frentes proyectados para Ciudad Juárez, sólo uno ha logrado avanzar a un tiempo más ágil que lo esperado. Es el segundo frente para reponer una tubería de 595 metros lineales en la avenida Manuel J. Clouthier. Esta obra ya está concluida y falta sólo cerrar la calle, informó.Una segunda etapa en esa misma arteria lleva un buen avance, agregó.En el caso del frente que se abrió en la avenida Vicente Guerrero, se llevan 260 metros lineales de avance, de 862 metros.Asimismo, en el caso del colector de la avenida Pedro Rosales de León, se han avanzado 300 metros, de 870 metros de avance; mientras que el colector Rumania, que se cambia en el eje vial Juan Gabriel, se llevan 300 metros de 937.Valdés Morales dijo que la totalidad de las obras tienen un tiempo de terminación de 270 días, por lo que aseguró que aún y con los retrasos, se terminarán en el transcurso esperado. No obstante, pidió comprensión de la ciudadanía.

