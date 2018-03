Pretenden reubicarlos 'al desierto'

El Municipio pretende reubicar a 43 familias asentadas en los diques de las colonias Siglo XXI y Fronteriza Baja, en el poniente de la ciudad, al área de las colonias denominadas “kilómetros”, aledañas a la carretera a Casas Grandes, donde no hay agua potable ni drenaje.El director de Asentamientos Humanos, Óscar Arturo Ayala Galindo, explicó que muchas de esas familias tienen animales y los lotes que les ofrecen, aunque no tengan agua, son propios para granjas.“Para granja no es necesario que haya servicios, por eso es una dimensión más amplía, porque es para cría de animales, para agricultura y en ese sentido estaríamos cumpliendo con la Norma”, sostuvo.Explicó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretende realizar obras en los diques de las colonias Siglo XXI y Fronteriza Baja, y por ello pidió al Municipio y al Gobierno del Estado reubicar a esas familias.Expuso que en la estructura pluvial de la colonia Fronteriza hay 26 viviendas, y en la falda del dique que se encuentra en la Siglo XXI están 17.Agregó que el subsecretario de Gobierno del Estado, Ramón Galindo Noriega, le refirió que ellos tenían otra propuesta de reubicación.“Ellos estarían proponiendo, no tengo conocimiento qué van a proponer”, afirmó Ayala.Aseguró que mañana se definirá la fecha para cambiar a las familias que están en esas zonas de alto riesgo.“El jueves probablemente lo definamos, porque tenemos un problema no nomás del desalojo de familias, sino del resguardo de animales, todos tienen cerdos, caballos, cabras”, manifestó.El funcionario declaró que hasta el momento los habitantes de esas viviendas no han aceptado la reubicación.Agregó que anteriormente los gobiernos les habían pedido que desalojarán esas zonas, pero no les proporcionaban alternativas.“La condición de ellos es que quieren ver dónde los vamos a reubicar, pero hasta el día de hoy no han reconocido que tienen que salir, a pesar de que están conscientes que están en el dique”, mencionó.Dijo que si los ciudadanos aceptan los lotes que se les ofrecen, ellos deberán cubrir el costo de la propiedad.“Entrarían en la compraventa, de hecho el terreno que tienen en este momento no lo han pagado”, aseguró.Ayala Galindo afirmó que Conagua proyecta construir obras de infraestructura en esos diques, se trata de “cortinas” para controlar el volumen y la velocidad del agua.“Cuando vienen las lluvias traen una velocidad muy importante que pueden llevarse el patrimonio de las familias”, declaró el funcionario. [email protected] iario.com.mx