La Unidad de Investigación de Personas Ausentes, de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) indagan el paradero del estadunidense José Márgaro González, presuntamente desaparecido en esta ciudad.El fiscal de Distrito Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, informó que se está trabajando en la búsqueda del veterano de la guerra de Vietnam, quien se presume cruzó de El Paso a Juárez.Nava López explicó que no está determinado si regreso de El Paso a Juárez.“Es decir, está registrado que vino a Juárez y regresó a El Paso y creen que vino de nuevo, pero no hay registro, el FBI está haciendo la busqueda en aquella ciudad y ayudándonos con datos de inteligencia”, dijo el abogado.La desaparición del veterano ha provocado la angustia de sus familiares y amigos por lo que piden la ayuda de la comunidad fronteriza para localizarlo.José Margaro González, de 70 años, desapareció desde el domingo pasado y la familia presume que fue en Ciudad Juárez.Sus familiares dieron a conocer que un desconocido encontró parte de su ropa aquí en Juárez.Los familiares de González dicen que él es graduado de la escuela Bowie High School y un miembro respetado de su comunidad."González es el presidente de la Asociación de Alumnos Aoy y recientemente fue reconocido por los Demócratas Texanos por su trabajo en la comunidad", dijo Felipe Peralta, un amigo cercano de González, a ABC-7.Hasta el momento la familia no ha logrado tener información que les permita localizar a González, quien además padece de diabetes y necesita medicación diaria.Si usted tiene información sobre el paradero de González puede comunicarse al 911 o al teléfono (656) 629 3300, extensiones 56455 y 58132.

