Aunque la calidad del servicio de transporte público sigue siendo deficiente para los juarenses, muchos aceptarían agregarle un peso más a la tarifa si los concesionarios compran camiones nuevos y el trato de los operadores mejora.“Yo sí los pagaría, si fueran camiones nuevos y más rápidos, porque ahora son muy lentos. A veces hago hasta una hora para llegar de aquí a mi destino”, comentó José Zavala, un usuario que esperaba un camión de la línea Valle de Juárez ayer, en la avenida Paseo Triunfo de la República.Otros usuarios entrevistados coincidieron en que si las autoridades piensan incrementar el costo del transporte, al menos deben de modernizar las unidades, de lo contrario mostraron su total rechazo.“No, la verdad no deberían de aumentar otro peso, pero si los van a cambiar por unos nuevos, podríamos ir más cómodos y más rápido. Entonces yo creo que sí pagaría los nueve pesos”, dijo Maribel, otra usuaria.A inicios de marzo, el Frente de Trabajadores del Volante (FTV), sección dos de la CTM, solicitó formalmente al Gobierno estatal aplicar tarifas diferenciadas para los concesionarios que trabajen con unidades nuevas.La petición es cobrar 9 pesos a los usuarios.“Qué chulada que nos pasearan en camiones nuevos, pero el problema no sólo son los camiones sino que los choferes son rete cafres y la gente tampoco sabe cuidar nada”, opinó Maribel Hinojos, usuaria de la ruta Poniente Sur.“Si los modernizan, pues sí, iríamos más a gusto. Sí desquitaría pagar los nueve pesos”, agregó José Gutiérrez.Pero mientras las autoridades analizan incrementar la tarifa de transporte público, el servicio sigue siendo deficiente, pues muchos camiones son obsoletos y el trato de los operadores es muy malo, de acuerdo con los entrevistados.Ayer, mientras este medio entrevistaba a usuarios del transporte público sobre la avenida Paseo Triunfo de la República, una mujer de la tercera edad que andaba con bastón se quejaba de que los camiones no la querían subir porque, ante su condición, paga sólo la mitad; es decir 4 pesos.El Diario constató que Catalina Reyes, de 64 años, hizo una señal a la rutera de Riberas del Bravo número 2285 frente al Hospital de la Mujer, pero el conductor no se detuvo.“No es la primera vez que me pasa, muchas veces levanto la mano y no se paran. Y si nos suben, nos quieren dejar tirados donde ellos quieren”, relató la quejosa.Entrevistado cuando solicitaron oficialmente cobrar un peso más, Carlos Hernández, secretario general de la sección 2 del FTV, dijo que la actual tarifa de ocho pesos desalienta a invertir en unidades nuevas a quienes siguen utilizando las antiguas, puesto que todos cobran lo mismo.La propuesta es analizada actualmente por el Consejo Consultivo de Transporte.

