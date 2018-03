Acuden funcionarios municipales a registro de candidatos independientes

Al menos una docena de servidores públicos de la actual Administración Municipal acompañaron el domingo a los aspirantes independientes a diputados federales a presentar el registro al Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad que ese mismo día exhortó a los gobiernos no intervenir en la contienda electoral y mantener la imparcialidad.Encabezados por el presidente municipal Héctor Armando Cabada Alvídrez acudieron a los registros de los cuatro aspirantes a diputados federales afines a su proyecto político, servidores públicos de primer nivel del Gobierno local de varias dependencias municipales.Entre los burócratas que asistieron a los registros de Martha Beatriz Córdova Bernal, Jürgen Ganser Carbajal, Iván Antonio Pérez Ruiz y María Antonieta Pérez Reyes, aspirantes a diputados federales por los distritos 01, 02, 03 y 04, respectivamente, estuvo Carlos Corona Tarango, director de Centros Comunitarios, quien por la mañana también participó en un evento oficial del Gobierno Municipal.De acuerdo con el comunicado de prensa difundido por el Gobierno Municipal, Carlos Corona acudió con su investidura de servidor público, como fue presentado al subir al escenario, a la Cuarta Carrera Municipal de la Mujer organizada por el Ayuntamiento de Juárez.Corona aseguró que el domingo fue su día de descanso y acudió al evento deportivo como patrocinador privado y no como servidor público, porque donó 100 camisetas que pagó con recursos propios, aunque en la carrera lo presentaron por el cargo público que ocupa y estuvo en el escenario, como consta en las mismas fotografías que difundió el Gobierno local.“Lo que pasa es que el que estaba anunciando ahí no sé por qué me anunció así, pero fui como simple y sencillo (ciudadano). Es más, si se fijó dónde me estacioné, me estacioné fuera del equipo de futbol”, dijo.Agregó que subió al escenario porque llovía en ese momento y no se quería mojar porque se encuentra resfriado, pero después acudió al registro de los aspirantes a diputados federales como cualquier ciudadano, no como funcionario público.A los registros también asistió Mónica Luévano García, coordinadora de Comunicación Social del Gobierno local, quien envió los comunicados de prensa y fotografías de los aspirantes independientes a través de mensajes de WhatsApp, en un grupo creado por Gerardo Sáenz Montes.Mónica Luévano afirmó el domingo que se “ofreció para ayudarlos” porque es su “día libre”. Sin embargo, al evento también acudió personal a su cargo, quienes documentaron el registro de los independientes, entre ellos Mauricio Rodríguez, jefe de Prensa del Gobierno Municipal; y Rafael Chávez Moreno, vocero de la Dirección Municipal de Obras Públicas.También acudieron el administrador de la Ciudad, Rodolfo Martínez Ortega; el secretario Técnico, Alejandro Loaeza Canizales; Socorro Córdova Hurtado, directora de Desarrollo e Infraestructura en la Dirección General de Desarrollo Social del Gobierno local; y Gustavo Méndez Aguayo, asesor de regidores y actual aspirante independiente a la Sindicatura.A través de los comunicados se informó que también asistieron Raúl González Ornelas, director de Atención Ciudadana; José Luis Leyva, titular de Contacto Social; René Carrasco, titular de la oficina de Atención Ciudadana del Suroriente. (Gabriela Minjáres)