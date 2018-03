Autoridades estatales buscan poner en marcha los hospitales de Cancerología y Especialidades con recursos público-privados entre el Estado y médicos e inversionistas de las ciudades de Juárez y Monterrey.El anuncio fue hecho por el secretario de Salud de Chihuahua, Ernesto Ávila Valdez, quien aseguró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) descartaron consolidar una alianza con la dependencia que dirige.El funcionario dio a conocer que sostendría una reunión con las personas interesadas en formar una asociación público-privada para ejecutar estos proyectos, de quienes no detalló ningún tipo de información adicional.“Se requieren entre 900 y mil millones de pesos”, afirmó Ávila Valdez respecto a la cantidad de dinero contemplada para que las unidades médicas abandonadas funcionen como tales.De acuerdo con el secretario de Salud, el Estado ya cuenta con el proyecto ejecutivo del centro de Cancerología, que, afirmó, requiere entre 280 y 300 millones de pesos para quedar listo.En cuanto al Hospital de Especialidades, consideró que es obligatoria la incursión de la iniciativa privada en esta obra que, estimó, estaría en condiciones de funcionar en aproximadamente un año y medio después de ser reanudada.Ambas edificaciones se encuentran abandonadas desde 2016, año en que la actual administración estatal no las retomó debido a que, como argumentó en su momento, presentan una serie de irregularidades por las cuales en la actualidad se desarrollan litigios.Situado junto al edificio de Cancerología en la avenida Vicente Guerrero, en los terrenos del antiguo Hipódromo y Galgódromo, el Hospital de Especialidades se encuentra hoy en obra negra e incluso está contaminado con hongos de humedad, como ha sido documentado en archivos periodísticos.Según Ávila Valdez, el terreno donde los dos están construidos no pertenece al Sector Salud, sino al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), por lo que la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado realiza negociaciones para que pase a manos del Gobierno estatal.“Se construyeron de forma irresponsable en un terreno federal con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación”, dijo el funcionario al explicar que en su momento fueron gestionados sin cumplir con todos los requisitos y certificaciones necesarias para la construcción de hospitales.Mientras las autoridades no han podido consolidar la unidad de Cancerología, el cáncer cobra cada vez más vidas, muestran datos oficiales.Entre enero y octubre del año pasado, los tumores malignos condujeron a la muerte a 850 personas en Ciudad Juárez, lo que representa 9.2 por ciento más que las 772 que fallecieron en 2016 por la misma causa, según el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED).

