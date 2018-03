Elevador de la Equis se descompone

A cinco años de adquirir el elevador para el monumento de la Equis, por un monto de 4 millones 383 mil 341 pesos, actualmente no funciona y no ha sido reparado porque se necesita una parte fabricada en Europa, dio a conocer el director del Instituto Municipal de Cultura, Miguel Ángel Mendoza Rangel.“Es una pieza de origen alemán que no hemos podido encontrar, la ha buscado Servicios Públicos, la hemos buscado nosotros, pero no ha sido posible localizarla, porque es un equipo ya obsoleto el que tiene esa Equis”, mencionó.Dijo que dos empresas de El Paso, Texas revisaron el ascensor, pero el diagnóstico que dieron es que la pieza descompuesta ya no se fabrica en Estados Unidos.El funcionario agregó que el costo de esa parte es de unos 300 mil pesos, pero sólo se puede conseguir en Europa, probablemente.Explicó que actualmente para llegar al “ojo” de la Equis, que se encuentra a una altura de 35 metros, donde está el mirador, hay que subir por las escaleras.Sin embargo, afirmó que el monumento está cerrado a la población en general.Agregó que existe una propuesta de algunos empresarios para reactivar el mirador del monumento con la instalación de una cafetería, proyecto que se presentará al alcalde, Armando Cabada, para revisar la factibilidad.“Porque mucha gente que va a ver la plaza quiere subir a la Equis, y además el monumento fue confeccionado de esa manera, el sentido era para usarlo como mirador, lamentablemente ahorita no hay las condiciones por la falla que tiene el elevador”, explicó Mendoza.Expuso que además el desgaste de la pintura de la Equis es muy fuerte, y para ello se ha hablado varias veces con Sebastián, el creador de la obra.“Estamos hablando que se llevaría un millón y medio de pesos pintar el monumento, porque el problema aquí son las grúas, la altitud que tiene el monumento, y el costo que eso implica”, mencionó Mendoza Rangel.El elevador se suministró en el 2013 por parte de la compañía Constructora Anglo S.A. de C.V.La empresa proporcionó al Municipio un elevador marca Hollister-Whitney Galaxy de tracción para pasajeros, de dos niveles, dos mil 500 libras de capacidad, 40 metros de recorrido aproximados y dos accesos al frente.El ascensor, con cupo para entre 10 y 12 personas, se encuentra en la pata poniente de la Equis, y el costo total, incluida la instalación fue de 4 millones 383 mil 341 pesos, de acuerdo con datos de la administración municipal.

