Miles de hombres y mujeres en Ciudad Juárez contrajeron el año pasado infecciones de transmisión sexual (ITS) que en todos los casos son prevenibles, señalan datos preliminares de la Secretaría de Salud federal.De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), mil 639 personas recibieron atención sólo por primera vez y únicamente en los Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH), por lo que no se incluyen los números de otras dependencias como el Seguro Social.Los reportes permiten advertir que las infecciones más comunes son las secretoras como la tricomoniasis, vaginosis y candidiasis; enseguida las tumorales como el condiloma acuminado y a continuación las ulcerativas como el herpes.La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) registró en Juárez el año pasado 93 nuevos diagnósticos positivos, indica la fuente.Especialistas y activistas de la sociedad civil han señalado en diversas ocasiones que hace falta una conciencia más profunda en torno a la existencia no sólo del VIH, sino de las demás infecciones de transmisión sexual.Para el sexólogo Efraín Rodríguez Ortiz, académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a partir de que la pandemia de VIH se hizo del conocimiento generalizado, la población comenzó a volverse más sensible respecto a que las ITS son una realidad.Sin embargo, ha dicho el experto, sífilis, gonorrea, clamidia y otros problemas presentes en las sociedades han tendido a pasar a segundo plano, de modo que faltan campañas para posicionarlas en la mente colectiva.Desde el punto de vista de Juan Carlos Medel Cabrera, representante local del Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en Salud Sexual (SISEX) A.C., las personas suelen invisibilizar la presencia de estos males porque los programas de prevención tienden a focalizarse en el VIH.

