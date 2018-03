En diferentes hechos fueron detenidas dos personas como sospechosas de tener en su poder diversas dosis de droga.Una de ellas presuntamente poseía nueve dosis de cocaína en polvo, cuatro en cocaína en piedra y ocho de mariguana; pero sólo se le acusó por posesión de mariguana porque la Fiscalía carece de equipo médico instrumental.Ramón Villa Arrieta fue arrestado el jueves pasado en las calles Isla Tiburones e Isla Puerto Rico de la colonia 16 de Septiembre por parte de elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) después de que presuntamente mostró una actitud evasiva ante la presencia de los agentes.Al someterlo a una revisión al parecer entre sus ropas le hallaron nueve dosis de cocaína en polvo, ocho envoltorios de plástico con la figura de un cráneo con cocaína en piedra y ocho dosis más de la hierba verde, así lo informó una agente del Ministerio Público (MP) en una diligencia realizada ayer en la cuarta sala de los juzgados locales ante la jueza de Control, María del Carmen Marbella Morales Barraza.La representante social indicó al Tribunal que por falta de equipo médico instrumental no fue posible llevar a cabo el análisis del polvo blanco.Por lo que al momento de formular cargos legales, la fiscal únicamente acusó por posesión de cannabis sativa o mejor conocida como mariguana, la cual dio un peso bruto de 25.08 gramos.Al solicitar la medida cautelar, la agente del MP dijo que Villa tiene antecedentes penales por el delito de posesión de vehículo robado bajo el número de causa penal 1589/13 y hechos ocurridos el 6 de julio del 2013.Además a favor de Villa también se ha aprobado la suspensión de dos procesos penales por delitos contra la salud.El abogado defensor de Villa se opuso a esa cautelar señalando que su representado tiene arraigo en la ciudad y un trabajo estable. Al final la juez le permitió enfrentar el proceso en libertad, y el acusado sólo tiene la obligación de firmar cada 15 días ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.La otra persona que fue detenida es Jesús Zambrano González.El viernes pasado alrededor de las 09:10 horas elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) lo arrestaron en las calles Tarascos y Grecia de la colonia Aztecas, también después de supuestamente mostró una actitud evasiva ante los policías.Al hacerle una inspección física, al parecer a Zambrano se le hallaron varias dosis de mariguana que dieron un peso de 6.34 gramos.La fiscal a cargo del caso le expuso a la jueza Morales Barraza que Zambrano González le ofreció 150 pesos a los municipales para que no los detuvieran. Pero el preventivo rechazó el soborno y aseguró la droga y el dinero.Ayer Jesús Zambrano González sólo fue acusado de delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple y la variante de narcomenudeo.Él también tiene un antecedente penal por un delito contra la salud ocurrido en el 2015 y ayer quedó en libertad con la obligación de ir a firmar cada 15 ante la Fiscalía de Ejecución de Penas y presentarse de forma Colin a la audiencia de vinculación o no a proceso.

