Circulan miles con 'placas' chuecas

En la ciudad circulan miles de autos sin placas al amparo de las autoridades que no ejercen sus facultades para retenerlos.Bajo el argumento de la ‘imposibilidad’ de regularizar sus vehículos, más de 20 mil unidades están identificadas con una matrícula de cartón roja expedida por loteros, a los que esa venta les ha arrojado ganancias por más de 7 millones de pesos, indican. Cada ‘placa’ sin validez la ofertan en 350 pesos.Ese padrón vehicular de unidades irregulares que afirman tener los líderes de vendedores de autos usados contrasta con los más de 250 mil contribuyentes que en esta ciudad pagaron hasta ahora sus derechos vehiculares de este año, y que le han dejado a las autoridades estatales más de 504 millones de pesos en impuestos.La problemática desata inconformidades en quienes conducen un auto legal, pues la diferencia en costos es muy marcada, hay quienes sí pagaron el precio de la importación y además saldan la revalidación vehicular anualmente que este año cuesta más de mil pesos.El representante de los loteros ubicados en “La Curva”, Alberto Rivera, señala que la actual condición de autos irregulares que circulan en la ciudad ha sido generada por la Federación al emitir un decreto que obstaculiza la importación de vehículos a precios accesibles.Calcula que en la ciudad circulan más de 35 mil autos ‘chuecos’ que no pueden importarse debido al alto costo que representa el trámite. De éstos, más de la mitad porta una placa roja adquirida a un costo de 350 pesos.Comprarla es fácil, indica. El propietario debe acudir a uno de los ocho tianguis donde se comercializan vehículos usados y presentar la documentación del auto que avala que no puede ser importado bajo el actual esquema de regularización vehicular.“Hay que decir que gran parte de los vehículos que portan esta placa de cartón ya circulaban en Juárez, pero sus propietarios no pudieron importarlos por el modelo de cada uno”, expone Rivera, quien explica el panorama.Actualmente, los autos de antigüedad 2009 a 2013 se importan con el uno por ciento de arancel más el 16 por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el valor del auto usado; los 2008 se importan con el 10 por ciento de arancel más el 16 por ciento de IVA, dice.Todos los demás, es decir, carros de años 2007 y anteriores, se pueden importar pero pagando un alto costo: el 50 por ciento de arancel, con sumado al IVA llega hasta el 67 por ciento sobre el valor del automóvil, agrega.Rivera asegura que en este último caso, los propietarios no pueden pagar cantidades estratosféricas para regularizar sus autos.Expone como ejemplo que si una camioneta Caravan 2007 costó en el extranjero 50 mil pesos, para importarla, el propietario debe pagar alrededor de 25 mil pesos de arancel, más el 16 por ciento del IVA, que suman el 67 por ciento del costo del vehículo invertido en su importación.La suma supera los 33 mil pesos, con lo que el costo de la camioneta, ya importada, se eleva a los 88 mil.Para Rivera, el padrón vehicular que formaron con la expedición de la identificación, ha logrado abatir la inseguridad y la corrupción “en un porcentaje muy grande”.“Tenemos un parque vehicular de 25 mil autos sin placas por el alto costo de importación que no puede ser pagado y los juarenses queremos cumplir con esa norma, pero necesitamos esa ayuda”, expuso el líder de los vendedores de autos usados.A pesar de que no existe un acuerdo formal con autoridades municipales y estatales, expuso Rivera, sus clientes no son molestados mientras conducen un automóvil identificado con el documento apócrifo.“Yo compré la placa roja porque mi carro no se puede registrar y con esto evito que me lo decomisen”, menciona Raúl Reyes, propietario de un auto modelo 2000 que actualmente no puede importarse bajo el actual esquema fiscal.El entrevistado asegura que con sus ingresos no le alcanza para comprar un auto más reciente con el que no se le dificulte hacer el trámite de regularización.La vocera de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), Alexandra Solís, dice que aunque la placa de cartón no es documento legal, la corporación no ha montado un operativo para sacar de circulación a aquellos autos que la porten.“Pero si los ven los agentes, Tránsito está facultado para retirarlos. No ‘cazándolos’, pero sí los retiramos”, afirma.Aunque el Anexo 8 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal obliga al Gobierno estatal a realizar embargos precautorios de mercancías y vehículos que ingresen de manera ilegal al país, éste no se aplica.El subsecretario de Gobierno en la Zona Norte, Ramón Galindo Noriega, deslindó a la administración de la responsabilidad de ejecutar acciones para hacer frente a la situación. Por el contrario, dijo, es responsabilidad del Ayuntamiento.“La gente que sí paga, que sí cumple, que viene a tiempo a pagar la revalidación vehicular, ve que hay miles y miles de carros tolerados; no entendemos por qué el Ayuntamiento con tanta libertad y sin ningún límite está permitiendo que esto pase”, comenta el representante del gobernador.El Anexo 8, firmado por Gobierno del Estado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2016, fija obligaciones contraídas como la de decretar el embargo precautorio de las mercancías y de los vehículos, y negar el otorgamiento de tarjeta, placas de circulación o cualquier otro documento que permita la circulación de los vehículos, cuando no se acredite la legal importación, estancia o tenencia.De no hacerlo, advierte el documento, se corre el riesgo de sufrir graves sanciones económicas de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).“Al Gobierno del Estado le interesa el tema de la regularización legal; no hemos estado ni promoviendo ni aceptando este hecho, que requiere de atención inmediata de la autoridad municipal para evitar que esto siga creciendo”, agrega Galindo Noriega.Mientras tanto, quienes sí han pagado por la regularización de su vehículo se sienten agraviados.“Tenemos una sobrepoblación de vehículos, se justifican que es porque los carros no se pueden importar, pero ¿a costa de qué?”, cuestiona en la calle Esteban González, un automovilista que asegura tener sus papeles en regla.“Nosotros pagamos también por importar nuestro carro, ¿por qué ellos no? Si he sabido que me ahorro todo ese costo me compro una de esas placas también... de todos modos nadie me molesta”, expresa Carlos Ramírez, otro guiador.Hasta el 6 de marzo pasado, Recaudación de Rentas reportó que el 46.6 por ciento de los contribuyentes en esta ciudad anotados en el padrón vehicular han pagado la revalidación de este año. El Estado ha recaudado más de 504 millones de pesos por este gravamen.El padrón que revalida este año es de 529 mil 359 vehículos, de acuerdo con la dependencia.La revalidación vehicular 2018 tiene un costo de mil 400 pesos durante marzo, pero a partir del primero de abril aumentará a mil 931 pesos, de acuerdo con Recaudación de Rentas.El presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cabada, dijo que su administración permitirá la circulación de autos ilegales, pues no los detendrá ni resguardará.Al ser cuestionado sobre la problemática que generan los vehículos que ilegalmente circulan en la ciudad, el alcalde dijo que aceptará si las autoridades estatales pretenden realizar decomisos.“No, que lo hagan ellos (el Gobierno estatal), si gustan decomisar, con mucho gusto”, afirmó.En enero de este año, elementos de la Policía Federal arribaron a Ciudad Juárez para realizar diversos operativos, entre ellos los decomisos de vehículos de procedencia extranjera introducidos irregularmente al país.Los uniformados han decomisado aquellos vehículos que circulan con engomados conocidos como “pafos” o rojos, expedidos por vendedores de autos. (Con información de Itzel Ramírez / El Diario)Se estima que en la ciudad hay más de 35 mil chuecos y que poco más de la mitad trae una placa ‘pafa’Estado y Municipio ‘se echan la pelota’ en cuanto a la responsabilidad• Placa roja350 pesos en cualquier tianguis de autos usados• Importación2009 A 20131% de arancel + 16% de IVA *• 200810% arancel + 16% de IVA *)• 2007 y anteriores50% de arancel + 16% de IVA ** Sobre el valor del automóvil