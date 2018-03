La atención médica y hospitalaria en el Seguro Social para personas no derechohabientes no sólo es más cara que en el sector privado, sino que incluso es hasta diez veces más costosa que en el Sistema Estatal de Salud, muestran tabuladores oficiales.Según la tabla de Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica 2018 publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre del año pasado, una curación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para quien no cuenta con afiliación cuesta 733 pesos.Este mismo concepto representa un desembolso de 60 pesos para lo que se denomina “población abierta” en el Hospital General (HG) de Ciudad Juárez, detalla el Catálogo de Servicios del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal) del Gobierno estatal.De forma similar, una consulta de medicina familiar tiene un precio asignado de 733 pesos en el IMSS, mientras que en el HG este valor es de 101 pesos.En el Seguro Social, una sesión de hemodiálisis supone al no derechohabiente pagar 4 mil 633 pesos, pero en el Hospital General, tan sólo mil 300.Un día cama de hospitalización en el IMSS cuesta 7 mil 757 pesos a quienes no están afiliados al Instituto; lo mismo cuesta 361 en el Hospital General.De acuerdo con el DOF, el Seguro Social fijó estos costos utilizando una metodología llamada Costo Basado en Actividades (ABC) con base en información de los años 2015 y 2016, a los cuales, explica el documento, se les aplicó el “factor de actualización” al mes de diciembre de 2017.“Este factor se determinó dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2016, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de diciembre de 2015, más la inflación del año 2017 correspondiente a las Premisas Macroeconómicas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, indica.De este modo, el IMSS multiplicó el costo total de los servicios de 2015 y 2016 por separado por el factor de actualización para finalmente sumar el costo total de los dos, explica el DOF.

