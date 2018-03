Aumentan fugas de agua en parques y camellones

En febrero se registró un incremento en las reparaciones de sistemas de riego de camellones y parques, por lo que el personal de Parques y Jardines, perteneciente a la Dirección General de Servicios Públicos, reparó 90 fugas de agua.Edmundo Urrutia Beall, encargado de la dependencia, informó que dicha cantidad superó a las 66 que se atendieron durante enero.Informó que los principales daños se registraron en los aspersores, en la tubería y el robo de llaves de paso.Mencionó que en muchos de los casos el daño es intencional debido a que las personas que acostumbran robar, al observar que la tubería está elaborada con materiales que ya no son comprados ‘al kilo’, sólo ocasionan daños.“La mayor parte de los daños se registraron en camellones, debido a que muchos automovilistas optan por subirse a ellos para cortar camino y al no observar los aspersores, les pasan por encima ocasionando su ruptura”, expresó.Indicó que en febrero se dio mantenimiento a 68 fuentes, en las cuales se realizó limpieza de tubería, reparaciones en los motores que mueven el agua así como revisión y mantenimiento del sistema eléctrico en las luminarias.Comentó que debido a que los visitantes continúan dejando su basura al interior de las fuentes, ésta se acumula en la tubería y por consecuencia, el motor se fuerce y deje de funcionar.Informó que los Indomables, la Fuente de la República Mexicana, fuente a un costado del monumento Rotario, La Pila de la Chaveña, entre otras, fueron parte de las atendidas.El funcionario hizo un llamado, tanto para los automovilistas como para quienes acostumbran visitar los diferentes espacios públicos, a que respeten y no haga mal uso de los mismos, ya que muchos, aunado a la buena imagen, representa historia o algún hecho relevante para la ciudad.

