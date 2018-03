A prueba juarenses con nuevo horario

Mientras que el Horario de Verano entró en curso ayer para los residentes de ciudades fronterizas, será hasta hoy cuando la mayoría de sus ciudadanos se enfrenten al desfase y la falta de sueño originada por la sensación de que falta una hora.Según la disposición de la Secretaría de Energía, el Horario de Verano tiene como fin el ‘alargar’ los días, adelantando los relojes una hora y logrando así que la luz del sol permanezca durante las horas hábiles de labores y estudios.Sin embargo, especialistas de la salud indican que puede llevar hasta 2 semanas al organismo poderse adecuar al esquema.Los alumnos de secundaria ingresarán a las 7:30 al turno matutino y a las 2 de la tarde al vespertino, agregó.Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, dijo que, por consecuencia, esto también recorre horarios de salida, por lo que recomendó a los padres y madres de familia estar muy al pendiente de lo emitido en las escuelas de sus hijos.Leticia Chavarría, integrante del Comité Médico Ciudadano, explica que las personas difícilmente concilian el sueño una hora más temprano de lo habitual, y al día siguiente deben despertar una hora antes de lo programado en el organismo.“Este desfase requiere de un proceso de adaptación que puede durar hasta dos semanas”, dijo.Desde la perspectiva médica dijo que la falta de sueño provoca que las personas no tengan un buen desempeño en sus actividades diarias, debido a la dificultad de concentración y cansancio.“Dormir es como el alimento, durante las horas de sueño es cuando nuestro organismo libera la hormona del crecimiento, que al niño lo hace crecer y al adulto reponerse”, dijo. (Karen Cano / El Diario)Primaria8:00 am T.M.2:00 pm T.V.Secundaria7:30 am T.M.2:00 pm T.V.

