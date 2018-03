IMSS, más caro que hospitales privados

Una consulta de medicina general o con especialialistas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para no derechohabientes, cuesta incluso el doble que en hospitales privados, de acuerdo con las tarifas aplicables por el instituto para este año.Según la tabla difundida por el IMSS, la consulta de medicina familiar tiene un costo de 733 pesos. Contra el valor de 2017 representa un alza de 9 por ciento, indican los registros.Al solicitar información en un hospital privado de la ciudad se dio a conocer que la atención con un médico familiar tiene un valor de 363 pesos, 370 pesos menos que el Seguro. Esto representa que los no derechohabientes deben pagar 101% más.Acudir con algún especialista del IMSS para quien no esté asegurado le implicará el desembolso de mil 160 pesos. En consultorios privados se informó que la atención cuesta 600 pesos, 560 pesos menos que en el Instituto.La sesión de hemodiálisis en el IMSS tiene una tarifa de 4 mil 633 pesos, mientras que en un sitio hospitalario alterno se indicó que el valor es de 2 mil 400 pesos, una diferencia de 93 por ciento.La atención con un dentista para no derechohabientes quedó en 739 pesos, mientras que en un consultorio independiente se mencionó que era de 500 pesos.Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente del área de Salud de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dijo que la tabulación del Seguro Social está ajustada conforme a los servicios ofrecidos en la Ciudad de México.Sin embargo, precisó que en aquella región la atención y equipamiento de los hospitales dista mucho de lo que se ofrece en el estado de Chihuahua y concretamente en Ciudad Juárez.“Ofrecen las mismas tarifas para todo el país, pero no es la misma calidad de servicio. Aquí tenemos una verdadera deficiencia”, refirió.Soberanes Maya comentó que los precios serían justificables si se tuviera el equipo y personal médico necesario.Recientemente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) retomó las mesas de trabajo con el Seguro Social para realizar visitas a las unidades médicas y verificar el equipo, así como el abastecimiento de medicinas, entre otros aspectos. (Cinthya Ávila / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.