Pide Reyes Baeza al PRI estatal analizar caso de Duarte

El candidato electo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a senador por Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, pidió a la dirigencia estatal y nacional analizar el caso del exgobernador César Duarte Jáquez, para que determinen si procede la suspensión de sus derechos políticos como militante en tanto se lleva a cabo la investigación judicial.“Es un planteamiento que se hace con la responsabilidad que implica ser candidato al Senado de la República y después de haber escuchado una serie de planteamientos que hacen militantes de diversas partes de estado”, dijo este día durante la visita que realizó a la ciudad para participar en el Consejo Político Municipal del PRI.Descartó que se trate de una petición de carácter personal, porque sería un error, sino que es una petición de la militancia que recoge y comparte.Agregó que el planteamiento lo hizo ante el Comité Directivo Estatal y el Comité Ejecutivo Nacional del partido, a los que pidió analizar si hay elementos para llevar el caso de César Duarte a la Comisión de Honor y Justicia.“Hay una serie de impugnaciones, lo peor sería pretender erigirnos en juzgadores, no pretendemos juzgar a nadie, pretendemos que si hay imputaciones, señalamientos o procesos abiertos en investigación, que temporalmente se suspendan los derechos hasta en tanto no haya una sentencia que cause ejecutoria y si la hubiera en contra que se expulse del partido y si no se restituyen los derechos”, explicó.Reyes Baeza puntualizó que esto es un proceso interno ante el partido y otra cosa son las investigaciones que llevan a cabo las autoridades locales y federales, ante las acusaciones en contra de Duarte Jáquez por presunto desvío y disposición indebida de recursos públicos y delitos electorales.

