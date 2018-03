Por no lograr llegar a un acuerdo reparatorio, un evangélico detenido en agosto del año pasado deberá permanecer en prisión y bajo proceso judicial por el delito de fraude.Ayer se llevó a cabo una audiencia en la sala 3 de la Ciudad Judicial, para ejercer el sobreseimiento de la causa penal 583/2017, instruido en contra de Mario Alberto Vázquez Zapata, exmiembro del Centro Familiar Cristiano ‘Linaje Real’.El Ministerio Público y cinco personas lo acusan de cometer un fraude procesal por más de 43 millones de pesos.La juez Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales, atendió la solicitud del imputado y su abogado, quienes trataban de llegar a un acuerdo con la parte afectada mediante el resarcimiento del daño, sin embargo no se logró el acuerdo y la audiencia fue interrumpida.Vázquez Zapata deberá permanecer en prisión preventiva tal y como lo dictó un juez, en agosto del año pasado.El fraude por el que se encuentra procesado alcanzó los 40 millones de pesos, bajo el esquema de compraventa de aluminio y metales, material que era llevado a Monterrey, Nuevo León y cuyos ingresos no eran reportados, de acuerdo con la acusación inicial que le hizo el Ministerio Público.En la denuncia presentada en contra de Mario Alberto Vázquez Zapata por parte de un agente del Ministerio Público, se señala en compañía de David Medrano Reyes, por medio del engaño obtuvieron tal cantidad del 18 de septiembre del 2014 al 8 de abril del 2015.Previamente se había dicho que Vázquez Zapata era pastor, sin embargo, Rudy Benavides aclaró que él es quien ocupa ese cargo en la iglesia, y que junto con otros integrantes del Centro Familiar fue defraudado.Después de los ilícitos Vázquez Zapata dejó de pertenecer a esa congregación desde el 2015, detalló Benavides.

