El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, aseguró que el candidato electo a la presidencia municipal de Chínipas, Salomé Ramos Salmón, no tiene antecedente de investigación policial alguna.A través de un comunicado de prensa afirmó que la única información en contra del aspirante es la que han difundido medios de comunicación, sin embargo y luego de algunas consultas, se corroboró que Salomé Ramos tiene un modo honesto de vida, además de que cumplió con el requisito, durante el proceso interno de postulación, de presentar una carta de antecedentes penales que expide la Fiscalía General del Estado (FGE), acreditando con ello que no ha sido juzgado por delito alguno.No obstante, sostuvo que la dirigencia estatal reitera la necesidad de que las instancias competentes indaguen lo que sea necesario para que la sociedad tenga la certeza de que los candidatos de todos los partidos políticos tengan “las manos limpias”.“Nosotros sabemos que nuestro candidato en Chínipas vive de manera honesta, y ello se habrá de demostrar. Tengo el conocimiento que no tiene investigación judicial alguna y que cumplirá de manera seria con los requisitos para su registro ante el Instituto Estatal Electoral”, dijo Bazán Flores.Agregó que en diciembre de 2017 solicitó por escrito a la Fiscalía General del Estado establecer los mecanismos para determinar si los aspirantes a los candidatos a los cargos de elección popular tienen antecedentes penales y nunca respondió.Mencionó también que el PRI está abierto para recibir cualquier señalamiento de la autoridad competente si así lo considera, siempre y cuando esté fundamentado. “Aquí le estamos apostando a postular a los mejores hombres y mujeres; queremos demostrar que nuestros candidatos reúnen perfiles honestos y de repudio a la corrupción”, reiteró.Aunque a su llegada al Comité Municipal del PRI en Juárez aseguró ante los medios locales que desconoce la información y llamó a quién tenga conocimiento de estos hechos a denunciarlos ante la FGE.“Nosotros no somos Ministerios Públicos, hoy estamos recogiendo la información para poder registrar a nuestros candidatos, parte de los requisitos es la carta de no antecedentes penales”, dijo.Agregó que en este caso y en cualquiera, sí hay denuncias y situaciones irregulares no serán postulados por el PRI, pero para ello se requiere tener la información necesaria.

