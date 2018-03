Llevan ante juez a presunto homicida de mujer

Con la cabeza cabizbaja, las manos enlazadas sobre el regazo y la espalda encorvada, así se permanecía sentada la madre de Daniel Armendáriz Baca, acusado de homicidio calificado de Gabriela Guadalupe Morales Aroña, de 27 años y madre de sus dos hijos.La mujer, de tez blanca, cabello entrecano, de delgada y frágil figura, era acompañada por otra menor edad, la cual que permanecía de pie frente mientras ella permanecía en una de las bancas situadas en los pasillos que conducen a las salas penales en Ciudad Judicial.Ambas esperaban el llamado para ingresar a la sala penal donde se celebraría la audiencia de control de detención contra Armendáriz Baca.Más de dos horas después llegaba a la sala penal Armendáriz Baca esposado y vestido con un pantalón y zapatos negros, además de una sudadera gris; el hombre alto y delgado llevaba la barba crecida y el cabello desordenado; en su andar era escoltado por un agente.Ayer, poco después del mediodía, la juez de Control calificó de legal la detención de Daniel, quien fue acusado del homicidio agravado de Gabriela Guadalupe Morales Aroña, de 27 años, la mujer con la que se casaría este sábado pasado.Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), dio a conocer que entre el 4 y el 6 de marzo del presente año, en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Arecas l, la víctima y el detenido sostuvieron una discusión que se salió de control.“Por tal motivo, Daniel A.B., apretó fuertemente el cuello de la mujer hasta privarla de la vida, para después trasladar el cuerpo hasta un despoblado ubicado en la calle Mar de Plata, en la colonia Arecas. La causa de muerte de la víctima fue asfixia por sofocación”, informó la portavoz.Agregó que la familia al no saber de ella, presentó el reporte de ausencia ante esta Fiscalía.El probable homicida fue detenido formalmente la tarde del jueves, por agentes de la Unidad de Ordenes de Aprehensión, adscritos a la Agencia Estatal Investigadora de la Fiscalía Distrito zona Norte.Agregó que la audiencia de vinculación o no a proceso será realizada el próximo miércoles a las 09:30 horas.Familiares de la víctima demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que el caso no quede impune y exigieron la pena máxima para el probable responsable del crimen perpetrado contra la madre de familia.

