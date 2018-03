A pocos días del término de la temporada invernal, el número de muertes causadas por intoxicación con monóxido de carbono en Chihuahua subió a cinco, indican reportes epidemiológicos de la Secretaría de Salud federal.El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas muestra en su última actualización que la entidad ocupa el lugar número uno en decesos por esta causa en el país.En general, la tendencia que muestran las muertes asociadas al frío en la actual temporada invernal es una concentración en el grupo de edades que inicia a partir de los 65 años en adelante.Efrén Matamoros Barraza, director general de Protección Civil del Municipio, informó de forma preliminar que hasta ahora 60 personas en Ciudad Juárez han sufrido los efectos del envenenamiento accidental con este compuesto químico, de las cuales dos han muerto en esta localidad.Las cifras más actualizadas de la Jurisdicción Sanitaria II de Servicios de Salud de Chihuahua no estuvieron disponibles al cierre de esta edición.Los estados de Chihuahua y Coahuila concentran cada uno el 19.2 por ciento de todas las muertes asociadas a esta situación, mientras que a continuación están Durango y Nuevo León con 15.4 cada uno y Tamaulipas, con 11.6.El director de Protección Civil del Gobierno local llamó a no olvidar las medidas de seguridad de cara al aumento de las temperaturas producto del cambio de estación que se avecina.Dijo que aun cuando el frío no es el mismo que hace algunos meses, las personas que sigan usando calefactores deben abrir la ventana al menos entre 12 y 15 centímetros con el fin de permitir la reposición del oxígeno en el espacio interior donde el aparato opera.Las autoridades esperan informar sobre cifras definitivas una vez que concluya el invierno en dos semanas más, pues los sistemas de contabilización deben hacer corte primero y procesar la información.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.