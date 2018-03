Mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene un registro actualizado de dos mil 105 reportes de personas desaparecidas en los últimos 11 años, para su búsqueda sólo cuenta con 61 elementos, entre agentes del Ministerio Público e investigadores, revelan datos obtenidos a través de la Unidad de Información.La falta de personal es más marcada en la Unidad de Investigación de Personas Ausentes del género masculino debido a que tiene designados 29 empleados para buscar a mil 898 hombres; mientras que 32 elementos buscan a 207 mujeres, informó la institución.La FGE está distribuida en cuatro zonas: Centro, Norte, Occidente y Sur.Los datos oficiales indican que en la Zona Centro están desaparecidas 36 mujeres y 569 hombres; en Norte son 127 mujeres y 672 hombres; en Occidente son 36 mujeres y 497 hombres y en Sur son 8 mujeres y 160 varones.Los reportes fueron interpuestos del primero de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2017, informó la Fiscalía (folio 011962018).El fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, informó recientemente que desde el año pasado se reactivó la búsqueda de personas ausentes, además se creó un grupo multidisciplinario que inició la búsqueda de restos óseos en diversas partes del estado.Mientras que la FGE en coordinación con la Procuraduría General de la República realizaron en esta frontera la “Semana Estatal de Toma de Muestras para Identificación” de familiares de personas desaparecidas.“Forman parte de las acciones en el procesamiento de información de investigación de búsqueda y localización de personas desaparecidas”, dijo Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE.Dijo que el objetivo es consolidar y fortalecer una base de datos, lo que a la par, permitirá la localización e identificación de personas con reporte de desaparición; asimismo, se realiza la comparación científica con los restos localizados en distintos puntos de la entidad.La FGE ha exhumado 217 osamentas en la última década, únicamente en los municipios fronterizos de Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, que forman parte de la Zona Norte y de ese universo han sido identificadas al menos a 22 personas asesinadas.Sobre la búsqueda de fosas en estos municipios, el fiscal Jorge Arnaldo Nava López, dijo anteriormente que “ahora se trata de hacer un trabajo más minucioso. Incluso, hay algunos lugares donde se está buscando nuevamente y se han encontrado restos humanos”.Uno de esos puntos es un rancho situado en el ejido Jesús Carranza, donde fueron aseguradas más de 20 osamentas en fosas clandestinas durante un operativo coordinado entre los gobiernos de México y Estados Unidos.Sin embargo, en ese punto simplemente se dejó de buscar.“En mi opinión y no lo puedo comprobar desgraciadamente, este hecho de suspender la búsqueda fue por la instrucción de un jefe superior en la pasada administración estatal, no podría decir quién fue porque no tengo ese dato, pero los investigadores recibieron una instrucción para que no se siguiera buscando, en razón de que políticamente no le convenía al Gobierno del Estado que sacaran más cuerpos, no les convenía políticamente”, dijo Norma Ledezma Ortega.La coordinadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas, y quien recientemente que reconocida a nivel nacional por su labor a favor de los derechos humanos, expuso que en el grupo multidisciplinario recién creado participan elementos que formaron parte del grupo que ya sabía que había más cuerpos inhumados de manera clandestina.“Los mismos agentes saben que hay más cuerpos, porque son los mismos investigadores que tenía la pasada administración estatal, van con la seguridad de que ahí están porque estuvieron en la primera apertura de las fosas, cuando les ordenaron no buscar más”, explicó molesta.Aquí hubo una omisión. Claro que hubo omisión de la FGE en información y de hechos pues sabían en dónde estaban las víctimas y no hicieron nada, esto nos habla más de una complicidad con los grupos delictivos”, refirió la activista.Para la activista las actuales autoridades estatales no han sancionado a quien corresponde por esta omisión que calificó de criminal.“En Asuntos Internos han sido omisos y el Gobierno del Estado que ha presumido tanto su Fiscalía de Derechos Humanos y Anticorrupción se ha mantenido callado todo este tiempo, porque sí debería abrirles proceso y sancionar a los funcionarios y exfuncionarios que supieron de estas fosas y no hicieron nada. Y se debe sancionar para evitar que vuelva a pasar esto”, urgió Ledezma Ortega.