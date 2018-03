Piden a priistas superar diferencias

En medio de llamados a la unidad, trabajar para superar las diferencias y levantar la frente al salir a la próxima campaña electoral, la dirigencia local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ayer a los integrantes del Consejo Político Municipal a los candidatos electos para las senadurías, diputaciones federales y locales, así como por la Alcaldía y Sindicatura de Ciudad Juárez para los comicios de este año.Ante los más de 300 consejeros propietarios y suplentes que acudieron al evento realizado en la sede local del PRI, ubicado en el Centro de la ciudad, los candidatos electos pidieron a los priistas salir convencidos de que van a ganar la jornada electoral del 1 de julio.“No estamos muertos”, subrayó Alán Alberto Reyes Navarro, candidato a diputado local por el distrito 09, quien agregó que pese a los comentarios en contra del partido, el PRI destaca por su experiencia, unidad e inclusión, no sólo en materia de género y participación de jóvenes como él, sino de los ciudadanos que no militan en sus filas, como es el caso del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña.Mientras que Mireya Porras Armendáriz, postulada por el distrito local 06, al participar durante la sesión extraordinaria del Consejo Político Municipal destacó el trabajo de los coordinadores de zona y de sección, porque consideró que sólo con su apoyo y entrega podrán ganar la próxima elección.Por lo que hizo un amplio reconocimiento a la estructura territorial del partido, lo que fue reconocido por los asistentes y los integrantes del presídium, que se pusieron de pie para lanzar vítores de “vamos a ganar” y “el PRI unido, jamás será vencido”.“Los priistas corruptos ya no están aquí, solos se fueron y si regresan los vamos a expulsar”, añadió Mireya Porras, quien también se pronunció por defender las siglas del PRI.El exgobernador de Chihuahua y ahora candidato al Senado de la República, José Reyes Baeza Terrazas, pidió también a los priistas dejar de lado cualquier diferencia, buscar las coincidencias para construir en la diversidad y salir con humildad, pero sobre todo convencidos de que van a ganar.“Debemos salir convencidos a la calle, debemos levantar la frente, debemos salir con pasión y con entrega, debemos estar convencidos de que vamos a ganar y convencidos nosotros entonces podemos convencer a los vecinos, amigos, compañeros de trabajo, hermanas y hermanos, nuestros tíos y a la suegra”, mencionó.En la sesión también participaron como oradores Adriana Fuentes Téllez, candidata electa por el PRI para la diputación federal por el distrito 01 correspondiente a Ciudad Juárez; así como la candidata a la Alcaldía, Adriana Terrazas Porras; y el dirigente estatal del partido, Omar Bazán Flores.Asimismo, participó Alejandro Cano Ricaud, coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Chihuahua, quien pidió también a los priistas trabajar para retener la Presidencia de la República. (Gabriela Minjáres)

