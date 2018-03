Un exconserje en la escuela primaria Netzahualcóyotl fue sentenciado ayer a cinco años de cárcel así como una multa equivalente a 336 días de multa al aceptar que en dos ocasiones abusó sexualmente de un alumno en las instalaciones de ese plantel. Sin embargo, quedó en libertad al aprobar un Tribunal de Control que el castigo corporal se sustituya por trabajo a favor de la comunidad.Leovigildo Guerrero Quezada ya se encontraba a disposición de un Tribunal de Enjuiciamiento para que se llevara a cabo un juicio oral pero hubo una negociación con la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte y el caso se regresó a un juez de Control para la celebración de un procedimiento abreviado.Como parte de la negociación, el Ministerio Público (MP) le quitó la agravante por el cargo que desempeñaba al momento de los hechos. Por lo que el delito de abuso sexual quedó como simple y el castigo se redujo.De acuerdo con la investigación, Guerrero Quezada encerró unas 10 ocasiones a la víctima en el baño de la institución, ubicada en la colonia La Cuesta, para hacerle tocamientos lascivos, y ante el Tribunal de Control se acreditaron sólo dos hechos.El 4 y el 24 de mayo del 2016 Guerrero Quezada molestó sexualmente al infante de 10 años de edad con necesidades educativas especiales y quien era parte de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) en la escuela Netzahualcóyotl.Al rendir declaración ante el Ministerio Público (MP) el 25 de mayo del 2016, la víctima señaló que un día antes el conserje lo encerró en uno de los sanitarios, lo empujó contra la taza y le hizo tocamientos en sus partes íntimas por encima de la ropa y él se quedó como inmóvil. También precisó que Guerrero le dio 50 pesos y le advirtió que no dijera nada de lo sucedido.“No me gustaría volver a ver a esa persona y que lo metieran a la cárcel”, indicó el niño en su declaración además de señalar que en una ocasión anterior Guerrero Quezada lo tocó mucho y él sintió demasiado coraje y con su mano quebró el vidrio de la ventana de un salón de clases.El niño se cortó una vena y una arteria, por lo que fue necesario someterlo a una cirugía.Fue así como se pudo establecer una de las fechas en que el menor fue agredido sexualmente.El mismo 24 de mayo del 2016, cuando el padre de la víctima acudió a recoger al niño la maestra le dijo que su hijo había estado llorando toda la tarde y que trató de cambiar 50 pesos por una cartera de un equipo de fútbol y ella no lo permitió.El hecho de que el niño trajera dinero llamó la atención de los padres porque ellos no le habían dado. Al estar en la casa, le pidieron al niño que explicara de dónde había sacado dinero y él se puso muy nervioso y dijo varias mentiras. Fue entonces que los papás le pidieron al niño que dibujara lo que le había sucedido, si no quería hablar.El infante elaboró dos dibujos, en uno estaba el conserje tocándole sus partes íntimas y unos niños que le hacían ‘bullying’ y en otro el intendente y él.Ayer Leovigildo Guerrero fue trasladado a la décima segunda sala de la “Ciudad Judicial” en donde el juez Ramón Porras Córdova le preguntó a la agente del MP si había cambiado la clasificación legal otorgada anteriormente a los hechos, ella respondió que sí.Luego el juez se dirigió a Guerrero para preguntarle si renunciaba a su derecho a exigir un juicio oral y él contestó “sí, hubo una negociación con la Fiscalía”, enseguida el juez declaró procedente el abreviado, escuchó los datos de prueba para finalmente emitir el fallo condenatorio y aprobar la sustitución de la pena de cárcel por mil 396 días de trabajo a favor de la comunidad.Previamente el sentenciado había pagado como reparación del daño, para las terapias psicológicas, 12 mil pesos y los padres de la víctima habían aceptado que se le otorgara el beneficio al conserje a quien se le practicaron estudios de personalidad y los aprobó.Anoche Guerrero quedó en libertad.

