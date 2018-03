Consterna a vecinos doble homicidio

Familias que habitan los fraccionamientos Paseos de Zaragoza y Villa Bonita expresaron que se sienten inseguros y atemorizados después de que se registró el crimen de una mujer hondureña y su hijo de 5 años, por lo que pidieron a las autoridades mayor seguridad.La mujer señaló que un vecino trató de alcanzar al responsable cuando huía y les dijo que éste no era del fraccionamiento.“Aquí todos nos conocemos, es un fraccionamiento pequeño. A la señora la conocíamos porque la queríamos ayudar con despensas, ya que ella me contó su historia que era hondureña y necesitaba ayuda”, expresó.Concepción Meraz, presidenta del comité de vecinos del fraccionamiento Paseos de Zaragoza, mencionó que hay casas abandonadas que están siendo invadidas por gente que no es del sector y además de que continuamente tienen reportes de la presencia de personas que bajan de la colonia Morelos que se encuentra contigua para asaltar y despojar de celulares a las personas.“Esto nos sorprende completamente y nos impacta a todas las familias del fraccionamiento. Un vecino persiguió al responsable después de que una niña alertó de que algo pasaba en la casa donde vivía Claudia, ya que lo vieron salir con las manos llenas de sangre”, expresó.Dijo que ella conocía a la víctima, quien vivía en la casa con su hijo de cinco años y otros dos más de 12 a 14 que acuden a la secundaria y además una sobrina.“No quiero imaginar qué más habría sucedido ya que a los pocos minutos llegaron a la casa sus otros dos hijos que regresaban a la escuela”, expresó.

