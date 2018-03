Le pagan mal a la Cruz Roja

La Cruz Roja de Ciudad Juárez pierde cerca de 5 mil pesos cada semana debido a que personas se niegan a pagar servicios que tienen cuota de recuperación como consultas médicas y suturas, dio a conocer el director de esa institución, Mario Carmona.“Semana tras semana hay pérdidas por la gente que no paga”, dijo. “Al final de cuentas se van. No es nuestra misión ir tras de ellos. Firman y se van. Van a consultas de todo tipo, hasta por enfermedades generales”.Esa cantidad, multiplicada por el número de semanas que hay en un año, da como resultado 260 mil pesos en pérdidas, aproximadamente.De acuerdo con Carmona, el déficit tiene un impacto en las finanzas de la Cruz Roja en virtud de que de ese dinero debe pagarse a los médicos y enfermeras, quienes perciben una remuneración por prestar sus servicios profesionales.Ello sucede mientras la institución arrancó el martes su colecta anual en la que espera superar el millón de pesos que logró recaudar durante la edición del año pasado.El director de la Cruz Roja explicó que una confusión generalizada es creer que el organismo humanitario ofrece todos sus servicios sin costo.En realidad –aclaró– es necesario aplicar ciertos cobros para sostener el servicio de ambulancias que sí es gratuito en casos de emergencia.Las fuentes de financiamiento, explicó, son las cuotas que se cobran a estudiantes de la escuela de Enfermería incorporada a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y los cursos de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar que se imparten a distintas empresas.Otras son los traslados programados que pueden solicitar las personas para sus familiares y la colecta anual, así como las donaciones que durante el año puedan llegar a captarse.Carmona asegura con optimismo que cada año, la sociedad juarense se vuelve más sensible hacia las necesidades de la organización.En 2012, el monto recaudado ascendió a los 450 mil pesos, en tanto que en 2016 la cifra fue de 1 millón 200 mil pesos, dio a conocer.En la actualidad, 15 médicos, 15 enfermeras, 40 paramédicos y más de 500 voluntarios atienden a la población en Juárez distribuidos en tres puestos que están en el área Pronaf, Salvárcar y eje vial Juan Gabriel.Durante el fin de semana, estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) saldrán a las calles para realizar el ‘boteo’ en los principales cruceros de Juárez, indicó Carmona. (Fernando Aguilar / El Diario)Consulta general, sutura, inyecciones entre otros servicios tienen cuota de recuperación, aclaran

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.