Las enajenaciones que aprobó el Cabildo el jueves en sesión extraordinaria, sin los dictámenes de la comisión respectiva, obedecen a intereses políticos electoreros, aseguró la regidora coordinadora de esa cartera en Cabildo, Irma Medrano Flores.Dijo que de las seis ventas de terrenos municipales, y una donación, sólo en un caso el expediente estaba completo, y en los otros faltaba verificar información, por ello no hubo dictámenes, explicó la edil, quien el jueves faltó a la reunión extraordinaria del Ayuntamiento.La sesión para vender y donar predios se realizó a las 5 de la tarde, porque es el límite que tiene el Municipio para realizar estas transacciones, debido al final del período en septiembre próximo.La regidora independiente, Irma Medrano Flores, expuso que la mayoría de los expedientes los envió el Departamento de Enajenaciones el viernes 2 de marzo y la reunión de las tres integrantes de la cartera para dictaminar los asuntos se realizó el 5 de marzo para subirlos a una sesión de Cabildo el 7 de marzo, aunque finalmente se realizó el 8.“Yo no voy a poner mi firma en algo que veo que le falta o hay irregularidades, o que no se constató la información; esa es mi obligación como regidora, debo cuidar el patrimonio, ver que no haya mermas, no por cuestiones políticas, electoreras o de amiguismos”, declaró.El alcalde, Armando Cabada Alvídrez, dijo el jueves en la reunión del Ayuntamiento, que la coordinadora de la comisión no volvió a convocar después del lunes para dictaminar los expedientes.“No es justo que quien quiere y tiene el derecho de recibir algún bien del Municipio se va a limitar o tenga que esperar a la comisión o a quien coordina esa comisión, esperarse hasta el 9 de septiembre de este año, en los siete casos es lo mismo”, mencionó.Cabada agregó que por “fobias personales” se pretendió detener el curso de la administración, y por ello subió los siete casos sin dictamen de la comisión de Enajenación.La edil Irma Medrano dijo que no acudió a esa sesión del jueves pasado, por “razones conducentes”.Afirmó que sólo en el segundo asunto del día, que fue la enajenación de un predio en la colonia Municipio Libre al ciudadano Catarino Carrasco Tercera, el expediente estaba correcto.En el resto faltaba documentación, y en el caso de la donación de un terreno a la Universidad Autónoma de Chihuahua, inicialmente se solicitó una permuta, pero no se admitió porque había un detrimento al patrimonio municipal por un monto de 70 millones de pesos, por la diferencia en el valor de los terrenos en cuestión.Medrano dijo que por estas situaciones, ninguna de las tres regidoras integrantes de la comisión firmó los dictámenes,“Que casualidad que en tiempos electorales todos esos expedientes se quieren subir, como regidores no tenemos obligaciones de firmarles lo que nos marquen ni seguimos líneas”, declaró.Expuso que en el caso del predio que finalmente se aprobó donar a la UACH, cuyo valor comercial es de 99.2 millones de pesos, puede haber implicaciones penales, civiles y juicio político.Agregó que en el expediente del predio que se autorizó vender a la Unión de Yonqueros en el Lote Bravo, no se realizó el procedimiento correspondiente, y el avalúo que se hizo no era confiable.“Ninguno de los casos que se presentó ayer (el jueves) lo firmó ninguna de las tres integrantes de la comisión y fue intromisión, clara y abierta violación del Reglamento a nuestro trabajo como comisión”, expuso Medrano.