Narran ante juez homicidio de mujer

Tres hombres acusados de haber asesinado a una mujer en junio de 2017, ayer declararon ante un Tribunal de Control para narrar cómo mataron a la víctima y tiraron su cadáver.Uno de los detenidos asumió toda la responsabilidad, porque al parecer busca eximir a los otros dos implicados, previo al juicio oral o a un abreviado.“En el punto loco, uno bien drogado, la agarré y al golpeé hasta matarla... ya andaba bien drogado y se me pasó la mano”, dijo Édgar Baraquiel Castillo Alvarado para luego precisar que después le llamó a Gabriel Armando Salgado Portillo alias “Gaby” y a Francisco Moreno Gutiérrez “El Pancho” para que le ayudaran a tirar el cuerpo de Tania Elizabeth Flores Monreal.Ella fue privada de la vida entre las 00:00 horas del 9 de junio del 2017 y las 03:00 horas del día siguiente en un domicilio en la calle Agua Marina de la colonia Barrio Nuevo.De acuerdo con los datos recabados por agentes ministeriales, Flores Monreal fue invitada por los tres hombres a consumir bebidas etílicas. En la casa de la calle Agua Marina tuvo relaciones sexuales con Édgar Baraquiel y más tarde peleó con él por un celular, éste la aventó a un sillón y luego todos le pegaron.Presuntamente Francisco Moreno le presionó el cuello a la víctima hasta quebrarle la tráquea, después la golpearon con un tubo y la agredieron con un arma blanca en la cara lateral derecha del cuello.Flores se ahogó con su sangre debido una herida punzo penetrante recibida en el cuello, se detalló.El cadáver semidesnudo de la víctima fue tirado en el Camino Real, a la altura de la cementera.Ayer Castillo Alvarado fue el primero en rendir declaración ante la jueza Blanca Esquivel Reyes. Dijo que el 9 de junio en las instalaciones de la fábrica Foxconn se puso de acuerdo con “El Pacho” así como con Tania y otra mujer para ir a beber y en el camión se encontraron con Gabriel y también lo invitaron.A la casa llegaron la víctima y los tres hombres, estuvieron bebiendo alcohol. Después Gabriel y Francisco se fueron a comprar cocaína y él se quedó con Tania, sostuvo relaciones sexuales y más tarde llegaron dos mujeres invitadas por Francisco y la víctima se molestó, comenzó a reñir y a reclamar su celular.“Se puso agresiva (la víctima) contra Rubí y la otra muchacha. Peleó también por su celular. Llegó “Pancho” y “Gaby”, “Pancho” trató de tranquilizarla y ella no quiso. Rubí y la otra muchacha se salieron y se fueron, también ellos se salieron a fumar y “Pancho” me dijo que la tranquilizara”, afirmó.Al proseguir con la declaración Castillo Alvarado señaló que Francisco recibió una llamada y él y Gabriel se fueron a la casa del primero. Por lo que él se quedó solo con Tania, más tarde recibió una llamada de una exnovia y la víctima se enojó, le dio dos cachetadas y “en el punto loco” él la mató a golpes. Después se tranquilizó y le habló a Francisco para decirle del homicidio y pedirle que fuera a ayudarlo.El detenido indicó que cuando Francisco y Gabriel llegaron a la casa, la mujer ya no tenía signos vitales y le ayudaron a encobijarla mientras él conseguí un carro para ir a tirarla. Además colaboraron en limpiar la casa que es propiedad de su hermano.Francisco y Gabriel fueron desalojados de la sala mientras declaraba Édgar Baraquiel, apodado “El Bara”. Sin embargo, fueron coincidentes con la versión aportada por él.“Entre la una y las dos de la mañana “El Pacho” recibió una llamada de “Bara” diciendo que había valido madre, que le ayudáramos (…) le ayudamos a tirar a la muchacha”, expreso Gabriel Armando.Ninguno de los tres hombres aceptó ser interrogados por los dos agentes del Ministerio Público (MP) adscritos a la Fiscalía de Género encargados de la carpeta de investigación. Castillo argumentó “sería todo de mi parte. Ya no quiero recordar, me agüito también de recordar”.Los procesados y su abogado no han decidido si aceptarán ser sentenciados a través de un procedimiento abreviado o si van a optar por un juicio oral. Al parecer están negociando con la Fiscalía.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.