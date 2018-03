En sesión extraordinaria de Cabildo fue aprobado por unanimidad de votos el proyecto de donación con carga del predio de la Academia de Policía, ubicado en la zona Pronaf, con un valor comercial de 99.2 millones de pesos, por uno ubicado en la Ciudad Universitaria en el ejido Zaragoza, de 28.5 millones de pesos, a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).El presidente municipal, Armando Cabada Alvidrez señaló que la aprobación fue un ganar ganar en pro de la educación y la seguridad.Expresó que la UACH tendrá un terreno más cercano donde podrán acudir los estudiantes y no en una zona lejana y la academia de policía contará con instalaciones en el sur oriente donde hace falta una nueva estación de policía.Los regidores aprobaron por unanimidad el proyecto de la desafectación del terreno supeditado a la aprobación del Congreso del Estado.Además se pronunciaron para la ampliación de becas no solo para empleados municipales sino para toda la comunidad.En la sesión de Cabildo tuvieron intervención el rector de la UACH, Luis Alberto Fierro Ramírez y el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Abraham Paniagua Vazquez y la presidenta de la sociedad de alumnos, Natalia Piña Luján quienes agradecieron de antemano la aprobación a favor de la educación y la necesidad de que estudiantes no abandonen sus estudios por la lejanía de las instalaciones.Inicialmente, el Municipio pretendía permutar el predio de la Academia de Policía, ubicado en la zona Pronaf, con un valor comercial de 99.2 millones de pesos, por uno ubicado en la Ciudad Universitaria en el ejido Zaragoza, de 28.5 millones de pesos, a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).El expediente se revisó en la comisión de Enajenación, y se rechazó, debido a que hay un detrimento al patrimonio municipal por un monto de 70 millones 700 mil pesos, por la diferencia de precios entre ambos terrenos, explicó la regidora coordinadora de la cartera, Irma Celia Medrano Flores.

