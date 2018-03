Extienden protesta contra maestro acusado de abuso

Por segundo día consecutivo, padres de familia cuyos hijos estudian en la Primaria 18 de Marzo se apostaron ayer a las afueras de sus instalaciones.Esta vez exigieron la destitución de la directora del plantel, Claudia Villezcas, quien dijeron, protege al profesor acusado de abusar sexualmente de al menos dos estudiantes.La información que ha trascendido indica que una de las maestras, Sara Yolanda Félix, notificó a las autoridades que unas alumnas le habían informado que el profesor José Ramón Pacheco Mendoza les hacía tocamientos dentro del salón.Esta docente dijo ayer estar sufriendo el asedio de la Dirección y de otros de sus colegas, quienes la acusan a ella de estar mintiendo.“Yo lo único que hice fue lo debido, hablé con la directora y no hubo respuesta, hablé con la inspectora y ese fue el enojo. Ayer una maestra casi me golpea porque el maestro es inocente para ellas, hoy la misma maestra me estaba tomando videos, no me bajan de perra y me dijeron que no era bienvenida”, afirmó la maestra, rodeada de muestras de apoyo de las manifestantes.Agregó que ha escuchado comentarios de que la quieren linchar y que de hecho le dijeron que estaba despedida, aunque después la inspección del sector a la que pertenece el plantel le dijo que eso no era verdad.“Me dijeron que porque acusé al maestro, yo pienso que ellas están mal porque dan por hecho que el maestro es inocente, sin dejar que procedan las investigaciones, me tienen mucho coraje”, acusó.Pacheco Mendoza no se presentó a trabajar por disposición de las autoridades y la inspectoría informó que de momento tendrían a los niños bajo la supervisión de otros profesores.“Yo lo que estoy pidiendo es que si hay alguien más, una niña afectada, que hable, ahorita es el momento, porque ahorita las cosas se pueden arreglar”, dijo.Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, afirmó que estuvo recabando información y que es conveniente trabajar objetivamente el tema, pues aún no hay datos claros al respecto.“Están en las relatorías de las alumnas, de la maestra que está haciendo la acusación, del acusado y serán las autoridades correspondientes las que harán las investigaciones”, indicó.Aseguró que de encontrarse un delito se actuaría conforme proceda en la ley, y que por lo pronto no dará clases.“No puedo dar más detalles porque no quiero interferir en las investigaciones que se están realizando”, dijo.El plantel se ubica en cruce de las calles Pino Suárez y Nicolás Hermosillo.