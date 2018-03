Invade agua verde 'hoyos' de El Chamizal

Hasta patos nadan desde hace varios días en ‘Los Hoyos’ de El Chamizal que se encuentran inundados, luego de que la planta tratadora de agua que riega la zona verde de esa parte de la ciudad se descompusiera.La situación ha generado incomodidad, sobre todo en personas que acuden a los parques aledaños y al estadio Benito Juárez, debido a que, denunciaron, han notado la proliferación de mosquitos en toda esa zona.Ayer, la Dirección de Parques y Jardines del Municipio informó que el problema surgió a inicios de marzo, hace ya más de una semana, cuando el motor del sistema de riego de El Chamizal se descompuso y comenzó a generar agua de más, por lo que el líquido se desvió para su acumulación hacia los dos espacios deportivos.“Los Hoyos” se encuentran entre la avenida Heroico Colegio Militar y la calle Malecón, y cerca de El Chamizal.El vocero de la dependencia, David Campos, descartó que exista un problema de salud pública derivado del inconveniente, mientras que Protección Civil municipal indicó que tampoco hay riesgo para la integridad de las personas que se acerquen al lugar.En esos campos se concentran dos canchas de futbol y otra más para realizar otras actividades recreativas y deportivas, pero tienen tiempo que no se estaban usando, añadió.Insistió en que se trata de agua tratada. “Es agua tratada que no genera ningún tipo de peligro. Además, es una situación es provisional”.En un recorrido hecho ayer por El Diario, se apreció que en la acumulación nadaban varios patos, además se detectó la existencia de larvas de mosca dentro del agua verdosa cerca de las orillas.La Jurisdicción Sanitaria ll informó que en el lugar se realizaron acciones desde hace dos semanas con la colocación de insecticida en el agua estancada.“En la toma de muestra sólo se encontraron larvas de mosca, por eso se está aplicando el insecticida, pero no son insectos que transmitan enfermedades que pongan en riesgo la salud al menos en el aspecto de vectores”, dijo Linda Sepúlveda, vocera de la dependencia estatal.Campos indicó que se prevé que la máquina descompuesta sea reparada a finales del presente mes, por lo que las inundaciones podrían prolongarse durante las siguientes semanas.Dijo que toda esa agua, al ser tratada, se reutilizará después para regar los camellones de la avenida Heroico Colegio Militar y otras áreas verdes de la ciudad cercanas a ese punto. (Javier Olmos / El Diario)

