Caen presuntos asesinos de directivo de Canaco

Dos de los presuntos responsables de asesinar al empresario perteneciente a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) fueron detenidos y puestos a disposición de un Tribunal de Control acusados de homicidio calificado y robo en grado de tentativa.Los sospechosos son Edwin Enrique Grajeda García y Juan Gerardo de la O Echevarría, quienes denunciaron ante el juez Ramón Porras Córdova que fueron torturados en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.Por lo que se activó el Protocolo de Estambul y se ordenó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación por el posible delito de tortura.Contra ambos personas se ejecutó una orden de aprehensión, aunque tenían la calidad de testigos protegidos e incluso mantuvieron resguardados en un hotel.Al formularles cargos legales ayer, se les acusó de que el sábado pasado aproximadamente a las 11:10 horas ingresaron al establecimiento denominado “Pinta Todo” ubicado en la calle Olmecas número 6145 cruce con Nahoas de la colonia Azteca, portando armas de fuego para amagar a los empleados y con intención de robar.Pero el dueño del negocio, Rubén Hernández Tanner, opuso resistencia y le dieron un balazo en el tórax, lo que le provocó asfixia por obstrucción de vía aérea, es decir el sangrado causado por la lesión le impidió el paso del aire.Al rendir declaración ante el MP cuando tenía la calidad de testigo protegido, De la O Echevarría –quien laboraba en ese negocio como auxiliar contable– dijo que era cliente del bar “El Buchacas”, en el bulevar Óscar Flores, y ahí conoció a Carlos Alberto Arenas Agüero alias “El Charly” y a Jaime César Martínez Ayala, “El Verbo”, quienes le exigieron información sobre el manejo de la nómina en la empresa.También señaló que él es consumidor de cocaína y en el bar le vendían. Indicó que los días 26 y 28 de febrero “El Charly” y “El Verbo” lo amenazaron de muerte y en la segunda ocasión lo amagaron para preguntarle cómo estaba distribuido por dentro el local de pinturas y le avisaron que el asalto lo iban a realizar el sábado 3 de marzo.Juan Gerardo declaró que el día del robo vio que entraron al negocio “El Verbo” y “El Charly”. El primero de ellos le apuntó a una de las trabajadoras y le dijo “entrégame todo el dinero que tengas ahí”. “El Charly” se dirigió a otros dos empleados para ordenarles que no se movieran.Después, dijo el ahora detenido, escuchó la voz de Hernández Tanner al preguntar “¿quiénes son ustedes para pedir el dinero?” Luego la voz de “El Charly” que dijo “no te pongas pendejo” y escuchó una detonación que fue al aire.Enseguida “El Verbo” gritó “mátalo, mátalo”, se oyó un segundo balazo y “El Verbo” dijo “vámonos”, declaró Juan Gerardo para luego precisar que al salir los ladrones él se levantó y vio a Hernández con sangre en el estómago y los otros empleados lo llevaron a recibir asistencia médica.Pero cuando fue ingresado a las instalaciones de la Cruz Roja de eje vial Juan Gabriel y Ponciano Arriaga, Hernández Tanner, quien era vicepresidente de la Canaco, ya no tenía signos vitales.Hasta ayer continuaban prófugos otro hombre que ingresó al negocio y una persona que conducía el vehículo que los esperaba en el exterior del establecimiento, de acuerdo con datos extraoficiales.Al parecer Grajeda García realizó la función de “halcón” y Juan Gerardo aportó datos sobre el manejo de la nómina.Parte de la investigación se deriva de una llamada anónima recibida al radio de la FGE en la que denunció que debían investigar a un menor de edad de iniciales G.J.Al seguir esa pista, los agentes ministeriales tuvieron conocimiento que él resultó ser familiar de Edwin Enrique y declaró ante el MP que una semana antes del sábado pasado escuchó a esta persona que se ponían de acuerdo con otros hombres para cometer un robo y que un auxiliar contable les iba a poner “el jale”.Además precisa que el día del robo, el 3 de marzo pasado, vio a varios hombres como a las 3 de la tarde en la casa de otro familiar y escuchó que ya había cometido el delito.Ayer ante el juez de Control, Edwin denunció que agentes ministeriales lo enredaron en una cobija, le echaron agua y lo golpearon y Juan Gerardo expresó que le dieron dos patadas en los genitales, en la espalda y le pusieron una bosa en la cara. Los dos dijeron que los mantuvieron en un cuarto oscuro.La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo lunes a las 12:00 horas.A ambos detenidos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de un año.

