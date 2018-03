Recibe presea Kirá fundadora de Girasoles

En el marco del Día de la Mujer, el Municipio otorgó la presea Kirá a Leticia Elvira Gutiérrez Torres, fundadora de la asociación civil Girasoles, y junto con la agrupación Vamos Unidas por Juárez se colocó la placa de Esther Chávez Cano en la Rotonda de las Mujeres Ilustres.La presea Kirá se entregó ayer en sesión solemne de Cabildo que se llevó a cabo en el Centro Municipal de las Artes (CEMA).Gutiérrez recibió el reconocimiento parte del Ayuntamiento, por ser una mujer destacada en la comunidad.La galardonada entregó al Cabildo el libro que compiló sobre la historia de Juárez de 1976 a 2000, así como otro ejemplar que escribió en 2006, “Diabetes y Patologías Asociadas”.“Yo estoy aquí esta tarde como resultado de una vida resiliente, realmente agradezco la vida que Dios me permitió tener, tuve grandes carencias en mi niñez, en mi juventud, pero eso me ayudó, tuve la oportunidad de estudiar en el Tecnológico de Juárez”, manifestó.Contó que quería ser médico, pero no tenía los recursos, “y dije: bueno, si voy a hacer lo que sea, si voy a hacer lavaplatos, voy a ser la mejor lavaplatos; soy ingeniero”.Asimismo, el Cabildo y el Consejo por la Mujer Ilustre de la asociación Vamos Unidas por Juárez, colocaron la placa de la activista Esther Chávez Cano en la Rotonda de la Mujer Ilustre.La directora de Casa Amiga, Lidya Cordero Cabrera, dijo que desde 1992 hasta el último día de su vida, el 25 de diciembre de 2009, Esther se dedicó a defender los derechos humanos de las mujeres.En 1992 formó el grupo 8 de Marzo de Ciudad Juárez, con la misión de defender los derechos de las mujeres y en 1993 inició la denuncia de los femenicidios.Agregó que en 1999 fundó un centro para apoyar a mujeres y así nació Casa Amiga, donde se proporciona atención psicológica, social, y legal a víctimas de violencia familiar y sexual.El Centro de Atención Integral para las Mujeres, ubicado en Francisco Villa y Vicente Guerrero, se entregó ayer oficialmente y abrirá en dos semanas, afirmó la directora del Instituto Municipal para las Mujeres (IMM), Verónica Corchado Espinoza.Ahí se brindará atención psicológica, servicio jurídico, trabajo social, talleres y contará con una sala de lactancia, galería de arte, foro cultural y sala de usos múltiples.En la construcción del Centro de Atención Integral para las Mujeres y en el corredor seguro se invirtieron 25 millones de pesos.

