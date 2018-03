El Municipio pretendía permutar el predio de la Academia de Policía, ubicado en la zona Pronaf, con un valor comercial de 99.2 millones de pesos, por uno ubicado en la Ciudad Universitaria en el ejido Zaragoza, de 28.5 millones de pesos, a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).El expediente se revisó en la comisión de Enajenación, y se rechazó, debido a que hay un detrimento al patrimonio municipal por un monto de 70 millones 700 mil pesos, por la diferencia de precios entre ambos terrenos, explicó la regidora coordinadora de la cartera, Irma Celia Medrano Flores.Dijo que debido a que la comisión no emitió un dictamen para subir el asunto a Cabildo hoy, -que es el último día que tiene la administración municipal para vender o donar predios, por el final del periodo-, el alcalde Armando Cabada, presentará un punto de acuerdo para donar el terreno a la UACH.“Yo soy apegada a derecho, conozco la ley, tengo más responsabilidad que la gente que no la conoce, yo hice ver eso, y las compañeras (de la comisión) todas estuvieron de acuerdo que se desechara, eso no pareció al alcalde y lo va a subir, va a solicitar la dispensa de los dictámenes”, explicó la edil.Aseguró que en el terreno donde se encuentra la Academia de Policía, en la calle Henry Dunant, la UACH pretende construir un salón de eventos, donde se cobrará una cuota de recuperación.“Hay implicaciones legales, porque es un detrimento directo al Municipio, daños y prejuicios y comprobables”, mencionó Medrano.Esta tarde el Ayuntamiento celebrará una sesión extraordinaria para someter a discusión y en su caso aprobación, la donación de ese terreno y autorizar la enajenación de otros predios municipales más.“Yo no voy a votar eso en sentido positivo, claro que no”, aseguró Irma Medrano, la regidora independiente.

