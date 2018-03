Piden profesor para sus hijos

Madres de familia cuyos hijos estudian en la Primaria Rafael Ramírez se manifestaron en las oficinas del Estado para protestar por el retiro de su maestra.Se trata de un grupo de cuarto año, cuya profesora fue removida de su aula para cubrir a otra de primer grado que tuvo que ser incapacitada.“No hay una necesidad real para que nos la quiten, el problema es que otra maestra de otro grado tiene un embarazo de alto riesgo, dejándonos sin nuestra maestra para tapar el hueco que dejó la otra”, dijeron.La directora del plantel se ofreció a cubrir al grupo de cuarto, o que se haría cargo un suplente.No obstante, desde ayer los niños están solos y hoy recibieron la noticia de que no tendrán clases hasta el martes.“Ayer (miércoles) hablamos con ella, nos dijo que a nuestros hijos no se les iban a suspender clases, ahí estaba el letrero, y cuando llegamos la directora lo único que hizo fue avisarnos que nos los lleváramos porque no puede atenderlos porque es la directora”, denunciaron.Brenda Vega, una de las mamás quejosas, dijo que les avisaron se pediría apoyo de un asesor técnico pedagógico, pero que este a veces podía ir y a veces no.La escuela se ubica en el Infonavit Tecnológico, en el cruce de la calles Costa de Marfil y Camboya.“Los niños ya tienen un estilo de estudio establecido como para que vengan a quitarlo con una decisión arbitraria”, expresó.En total fueron 15 madres las que se apostaron ayer en las afueras de las oficinas de la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, solicitando ser atendidas por la titular.Un par de horas más tarde, Judith Soto Moreno, la subsecretaria, dijo que ya estaban trabajando en su caso.“Las atendió el profesor Fernando Flores Talavera y se fueron ya con la solución”, aseguró. (Karen Cano)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.