'Nada que celebrar, mucho que exigir'

En este Día Internacional de la Mujer no hay nada que celebrar, pero sí mucho que exigir, expresó Perla Reyes, madre de Jocelyn Calderón Reyes, desaparecida hace cinco años.“Yo exijo que me la entreguen con vida, así salió de mi casa y así la quiero”, dijo la mujer mientras a sus espaldas otras madres que tampoco encuentran a sus hijas pegaban pesquisas en la Cruz de Clavos, la estructura colocada a manera de protesta por los feminicidios en el puente internacional Paso del Norte.Con motivo de la conmemoración, ellas y la Red Mesa de Mujeres hicieron ayer una serie de actividades para exigir justicia y concientizar acerca del problema que persiste.Perla relató que el 30 de diciembre de 2012, Jocelyn le pidió permiso para salir con una amiga, pero jamás regresó.“Es muy desgastante, tu mente trabaja al mil, pero con el tiempo Dios nos da fe y fortaleza, sólo queremos que nadie pase por lo mismo, que ya no haya que seguir pidiendo por lo mismo”, dijo.Lo anterior debido a que consideran que las autoridades no están realizando bien su trabajo, pues argumentan que si fuera así, sus hijas estarían siendo encontradas con vida y no muertas.La primera actividad consistió en el posicionamiento de madres de hijas desaparecidas, que dieron a conocer al pie de la Cruz de Clavos a las 9 de la mañana.Después se trasladaron al Memorial del Campo Algodonero, en donde instalaron cartulinas rosas con consignas de exigencia de justicia y los nombres de las mujeres que han aparecido asesinadas.“De acuerdo al conteo que llevamos, en Ciudad Juárez 93 mujeres fueron asesinadas en el 2017, en lo que va del año han sido 12”, dijo Imelda Marrufo Nava, activista y representante de la Red Mesa de Mujeres.Además, según las estadísticas que ahí manejan, la ciudad es el segundo lugar en donde más abusos sexuales se cometen a niños y mujeres; y Chihuahua es el segundo estado a nivel nacional con más índice de violencia de género.“Los datos reflejan la crudeza de la situación y sobre estos deberían direccionarse las políticas públicas de prevención de todas las instituciones de los tres niveles de gobierno, porque aquí está ocurriendo algo grave”, dijo Marrufo Nava.Uno de los factores determinantes en la impunidad que impera en la mayoría de los casos, es que no hay una retribución monetaria a las personas que trabajan en los casos, ni tampoco una adecuada distribución de recursos económicos a la búsqueda y procuración de justicia, consideró. “Podemos afirmar que hoy en día, después de muchos de los casos que no se investigan sino hasta después de todos estos años, y después de ser el foco de atención como la ciudad más violenta, los recursos con los que cuenta la Fiscalía de Género son de risa. No tienen agentes suficientes, no hay ministerios públicos y quienes ahí trabajan no son reconocidos económicamente como en otras áreas”, dijo.En el memorial, el acto conmemorativo culminó con el canto de una melodía feminista que pugna por que no haya más mujeres violentadas, y un performance artístico que las madres realizaron utilizando la escultura ubicada en el centro del sitio, en donde entrelazaron listones emulando la unidad.Mujeres desaparecidas y localizadas en la Zona Norte entre 2007 y 2017Reportes Vigentes Localizadas Con vida Sin vida4,046 107 3,939 3,846 93De 18 años y menores 19-30 31-50 51 y más Indeterminados TotalIngreso de mujeres al Semefo 167 455 452 92 8 1,174Cuerpos no reclamados 5 7 12 1 8 33Inhumados en fosas individualizadas 3 4 10 1 3 21