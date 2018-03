Pide INE acceso en complejos cerrados

El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió la colaboración del Gobierno Municipal para facilitar al personal el ingreso a los fraccionamientos cerrados que se localizan en la ciudad y poder notificar a los ciudadanos que resultaron seleccionados para integrar las casillas el 1 de julio.Aunque hasta ayer, en el primer día de trabajo de los capacitadores asistentes electorales en campo, no se reportó ningún incidente, por lo que se consideró un buen arranque de la primera etapa de capacitación, informaron autoridades electorales locales.Josed Garibay Mares Espinoza, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el distrito 04 federal, donde ahora se concentra la mayor parte de los fraccionamientos cerrados que se localizan en la ciudad, dijo que con anticipación buscaron el apoyo del Gobierno local.“Ha habido coordinación con el Municipio sobre todo para la información de que nos proporcionaran el directorio de los comités de vecinos de los fraccionamientos cerrados, para en caso de tener alguna situación comunicarnos con los presidentes de los comités y pedirles su apoyo”, explicó.Aseguró que el personal lo que menos quiere es molestar a la ciudadanía, por lo que buscarán agotar el diálogo, hacerles saber la importancia de la elección y de su participación para el desarrollo democrático de México, para que les permitan hacer su trabajo.“Estamos en ese camino y no hemos tenido ninguna situación que nos haya obstaculizado la visita de los ciudadanos, pero actuamos con anticipación para estar preparados en caso de que tengamos que comunicarnos con los presidentes de los comités de vecinos”, agregó.Expuso que de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán prestar la colaboración necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades electorales.Mientras que la Constitución establece que es obligación de los ciudadanos no sólo votar en las elecciones, sino también desempeñar las funciones electorales que le sean requeridas.“Tenemos el sustento de la ley y toda la capacidad para aplicarla, así como la coordinación, la colaboración y respeto institucional para salir adelante en el proceso y las propias autoridades ya lo saben, no son ajenas a la reglamentación, conocen las leyes electorales para brindarnos el apoyo que se requiera”, expuso.El funcionario electoral comentó que la primera visita que se realiza al ciudadano puede durar hasta 45 minutos, porque lo que se intenta es establecer un vínculo de confianza al presentarse, informarle que resultó seleccionado para integrar la casilla y la forma en la que fue electo.También se le hace una serie de preguntas para ver si reúne los requisitos básicos para ser funcionario de la mesa directiva de casilla, como saber leer y escribir y no ser funcionario público de mando superior o representante de partido, para luego proceder con la primera capacitación.Durante esta etapa la capacitación consiste en informar a los ciudadanos de la importancia que tiene su participación, la fecha de la jornada electoral, qué hacen los funcionarios de las mesas directivas de casilla y lo que se realiza el día de los comicios.“En general es una capacitación muy básica, por eso les pedimos a los ciudadanos que abran la puerta al capacitador, que tengan confianza, que está con toda el ánimo y convicción para apoyar a los ciudadanos para que se integren y activen su participación en el proceso electoral de este año”, destacó.La primera etapa de capacitación en la que en Ciudad Juárez se buscará a los 157 mil 955 ciudadanos que resultaron seleccionados en la primera insaculación realizada el domingo comprende del 7 de marzo al 27 de abril.

